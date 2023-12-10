موت والدة سيران مسلسل طائر الرفراف الحلقة 50 موقع لاروزا

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 50 من أكثر الأشياء التي تشغل محركات البحث، حيث أن مسلسل طائر الرفراف واحد من أشهر المسلسلات التركية والتي حصلت على نسب مشاهدة مرتفعة في الفترة الأخيرة هو مسلسل طائر الرفراف، ازدادت محركات البحث في الفترة الأخيرة حول الحلقة 49 والتي تدور حول اختطاف سيران والحلقة 50 من المسلسل، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 50

هو من المسلسلات التركية التي لها طابع خاص، كما أنه نجح في التأثير على عدد كبير من المشاهدين، وهو بطولة الفنان مارت رمضان والفنانة افرا، ويتم عرضه على قنوات ستار تي في التركية، نجحت الحلقات السابقة في تغيير مسار المسلسل نحو الأفضل، والتي كان فريد يسعى نحو تحسين علاقته مع سيران، بالإضافة إلى أن فريد يخطط إلى اختطاف سيران ونجح في ذلك بالفعل، وذلك ما ينتظره المشاهدين.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

يتم عرض مسلسل طائر الرفراف على قنوات ستار تي في تمام الساعة 8 مساءً وذلك بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الجمعة من كل أسبوع.

تردد قناة Star TV التركية على نايل سات

التردد: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة Star TV التركية على عرب سات

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 50

صرحت إدارة قنوات ستار حول موعد عرض الحلقة وقالت أنه من المقرر عرض الحلقة الـ 50 من مسلسل طائر الرفراف يوم الجمعة القادم الموافق 15 ديسمبر، وذلك بعد أن تم انتشار خبر تأجيل الحلقة وقامت بتأكيد حول عرض الحلقة في موعدها المعتاد.