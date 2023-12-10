HD مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 Kurulus Osman مترجمة الموسم الخامس على قناة الفجر الجزائرية

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140، الالاف من عشاق الدراما التركية يترقبون عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 التي ستحمل الكثير من المفاجأت والاحداث النارية الغير متوقعة، حيث يعد مسلسل قيامة عثمان واحدا من أشهر المسلسلات التاريخية التركية التي تتناول قصة نشأة الدولة العثمانية على يد عثمان ابن ارطغرل وما واجهته من مصاعب وعقبات كادت أن تحول دون تأسيسيها، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 على قناة الفجر الجزائرية مترجمة بالعربية، فتابعونا.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140

من المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 يوم الاربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة ATV التركية، على أن يتم عرض الحلقة في اليوم التالي مترجمة إلى اللغة العربية عبر تردد قناة الفجر الجزائرية الشهيرة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة، والجدير بالذكر أن كافة أحداث المسلسل مستوحاة من الواقع، ولذا حقق مسلسل قيامة عثمان نسبة نجاح ومشاهدة قياسية على غرار قيامة ارطغرل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

ولأن هناك الملايين على مستوى الوطن العربي يبحثون عن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 140، فقد احضرنا لكم خلال تلك الفقرة تردد القنوات لتتمكنوا من متابعة احداث المسلسل:

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات:

تردد القناة: 12034.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD

تردد قناة ATV التركية على النايل سات:

تردد القناة: 10796.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

ويمكنك متابعة مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس بشكل أسبوعي، المسلسل من بطولة النجم التركي بوراك أوزجيفيت الذي تمكن من تجسيد دور البطل عثمان بجدارة، ليصبح المسلسل واحدا من أفضل المسلسلات التاريخية على الاطلاق حيث تعرض الحلقة الجديدة مساء الاربعاء من كل أسبوع.

من المقرر أن يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 140 بعد أيام قليلة من الآن، ومن المتوقع أن تحقق الحلقة نجاحا باهرا نظرا لما ستتضمنه من أحداث مثيرة ونارية، ويمكن متابع الحلقة بعد عرضها عبر عدد من المواقع الالكترونية مثل قصة عشق ولاروزا.