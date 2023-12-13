أبرز مواصفات سيارى تويوتا بي زد فور إكس وحش الطرق العامة..Toyota Bz4x بالسعودية

ظهرت السيارات الكهربائية في المملكة العربيه السعودية وقد قدمت العلامة الشهيرة شركة تويوتا اول اوراقها سيارة Bz4x الكهربائية، تلك السيارة التي جاءت بمحركين مختلفين يعد كليهما من أقوي محركات سيارات تويوتا الشهيرة، حيث تعمل النسخه الأولي من السيارة بمحرك كهربائي واحد، بينما تبهرنا السيارة بالنسخه الثانية الي تحمل محركين اثنين بالقوة الكهربائية بقوة 215HP.

إمكانيات سيارة Toyota Bz4x الحديثة

الفئة الأولي:

تأتي بمحرك كهربائى يعمل بقوه 201 حصاناً.

قدرات السيارة Bz4x الحديثة عام 2024

تتميز التويوتا الحديثة بثنائي من البطاريات المتقدمة، تصل قدرة اول بطارية الي 400 كيلو متر بينما تبلغ قدرة البطارية الثانية الي 615 كيلو متر، اي ان السيارة يمكنها

قوة دوران بمقدار 265 نيوتن /متر في الثانية الواحدة.

الفئة الثانية:

عدد محركات كهربائية 2 بقوة تقدر بنسبة 215 حصاناً.

قدرة دوران تصل الي 336 نيوتن/متر في الثانية.

مميزات سيارة تويوتا بي زد فور اكس

تأتي سيارة تويوتا Bz4x بكل ماهو خاص بها من ضمان ومشتملات فور استلامها من الشركة الرئيسية أو سوق السيارات، كما أنها تأتي بضمان 8 سنوات و قدرة علي السير ما يقرب الي مائة وستين ألف كيلو متر، كما تتوفر العديد من قطع الغيار لهذه السيارة تحديداً، كما تصرح الشركة بالعمل لمده أربعة وعشرين ساعة متواصلين حتي يستطيعوا تلبيه جميع طلبات العملاء.

تحاول شركة تويوتا ارضاء عملاءها بأستمرار بصورة دورية حتي يمكنها احتلال المركز الأول في سوق صناعة السيارات، وبعد تحديثات Bz4x الاخيرة أصبحت الآن في المملكة العربية السعودية بانسب الاسعار لجميع لفئات.