سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023 في السوق السوداء والبنوك المصرية

يحتل الدولار الأمريكي محركات البحث في مصر بشكل يومي، حيث يتغير سعر الدولار بين لحظة والأخر في مصر متأثرا بالكثير من العوامل المؤثرة فيه، حيث شهدت أسعار الدولار في الفترة الاخيرة استقراراً ملحوظاً في البنوك العاملة في مصر، وفي السوق السوداء هناك تذبذب واضح في سعر الدولار ما بين الارتفاع والتراجع والاستقرار، وسوف نوافيكم في هذا التقرير أخر المستجدات التي طرأت على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في مصر

سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء محل اهتمام الكثير من المواطنين، وقد شهد الدولار استقرار ملحوظ في السوق الموازي اليوم ويتراوح سعره ما بين 48 إلى 49 جنيها، وسعر الدولار في البنوك بين 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

يتساءل الكثير من المستثمرون عن سعر الدولار بشكل مستمر وهذا بهدف معرفة سعر أو بهدف الاستثمار في الدولار، حيث يوجد فئة كبيرة من المستثمرون يفضلون تحويل أموالهم إلى دولارات للحفاظ على قيمتها، وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنوك على النحو التالي:

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري أمام الجنيه 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر أمام الجنيه 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سجل الدولار اليوم في بنك الإسكندرية أمام الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار اليوم في بنك قناة السويس أمام الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي أمام الجنيه 30.85 جنبه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سجل الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي أمام الجنيه 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأمريكي اليوم في السوق السوداء

شهدت أسعار الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم الأحد 10 ديسمبر استقراراً ملحوظاً، حيث لم يطرأ أي تغير عن سعر تعاملات الاسبوع الماضي، وجاءت أسعار الدولار في السوق السوداء على النحو التالي:

سعر صرف 1 دولار بين 48 و95.65 جنيه.

وصل سعر صرف 5 دولارات نحو 241.55 جنيه.