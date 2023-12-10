نَــزّل ✔️ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf موقع منصة مظلتي الالكترونية spa.gov.iq كافة المحافظات

إذا كنت من منتظري قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية فهذا يعني أنه لا بد من الاطلاع بشكل دائم على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كونه هو المكان الصحيح لمعرفة الجديد في دعم الرعاية الاجتماعية، كما أنه يمكنكم أيضا أن تستخدموا منصة مظلتي للتعرف على الكشوفات التي تحمل أسماء المستفيدين من دعم الرعاية الاجتماعية بكل سهولة، لذلك سنتعرف سويا على خطوات التعرف على الكشوفات والبحث عن الاسم المنشود.

اسماء الرعاية الاجتماعية

جميع مواطني العراق من الأسر المتعففة يبحثون عن كل ما كل يخص الوجبة المنتظر صرفها من الرعاية الاجتماعية التي وضعت شروطها وزارة العمل، والتي تنص أحد بنودها أنه لا بد من أن يكون المتقدم غير تابع لأي مؤسسة عمل سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص، كون ذلك الشرط يحدد أولوية نجاح قبول المتقدم في الدعم.

ومن الجدير بالذكر أنه عادة ما يتم الحصول على الكشوفات التي تحمل اسماء الرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي في كثير من الأوقات أو من خلال موقع الوزارة، كما نوهت الجهات المعنية أنه لا بد من الالتزام بالمواقع المحددة فقط وعدم الالتفات لأي موقع آخر كونه غير رسمي.

كيفية استخراج كشوفات أسماء المشمولين في العراق

كثيرا ما يتم البحث عن الطريقة الصحيحة التي من خلالها ينجح المواطنون في التعرف على تفاصيل الوجبة المنتظرة من الرعاية الاجتماعية التي تغير من شكل ونمط حياة هؤلاء الذين لا حيلة لهم سوى وجود هذا الدعم، ومنها وجدنا أن هناك عدة خطوات بسيطة من خلالها يمكن للمستفيد أن يطلع على اسمه ضمن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية.

على أن تتلخص خطوات استخراج الأسماء في النقاط التالية

سجل دخولك على منصة مظلتي أو على موقع وزارة العمل العراقية. اكتب بعدها اسم المستفيد، مع كتابة رقم الهوية الخاصة به. اضغط على قسم الرعاية الاجتماعية مع تحديد رقم الوجبة. اكتب باقي البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وتأكد من ذلك. آخر خطوة هي الضغط على زر تحميل الأسماء الخاصة بدعم الرعاية الاجتماعية.

اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة

لم يتبقي الكثير من الوقت لاعلان الدفعة السابعة من الوجبة التاسعة من اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حسب ما أعلنت عنه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدولة العراق انه سوف يتم اعلان اخر وجبة في هذا العام بعد ساعات قليلة من الآن، وذلك بعد دراسات كاملة حول الشروط التي وضعتها الوزارة، لكي يحصل عليها المستفيدين فقط.