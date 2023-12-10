حظكم حلو.. تحديد شروط الخروج على المعاش المبكر وتسوية المعاش بنسبة 80% + اخبار زي السكر من الوزارة

يبحث الموظفون عن شروط الخروج على المعاش المبكر التي من خلالها يتوصل الموظفين لحقهم في التوقف مع العمل لكي يتابعوا حياتهم الشخصية بعيدا عن منظومة العمل، لذلك كان لا بد من وضع كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر بالتزامن مع وضع التفاصيل الخاصة برفع سن المعاش التدريجي الذي أحدث حالة من الجلبة بين الموظفين، كونه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة بشأن رفع سن الخروج على المعاش.

شروط الخروج على المعاش المبكر

إن الكثير من الموظفين يهتمون بشكل أساسي بمعرفة التفاصيل الخاصة عن المعاش المبكر وهو السن الذي يسمح لهم بالخروج من منظومة العمل، لا سيما أن هذا السن عادة ما يرتبط به مكافأة نهاية الخدمة التي تعد تكريما لهؤلاء المواطنين الذين بذلوا جهدا كبيرا في خدمة قطاع عريض من المواطنين وساعدوا في رفعة وتقدم هذا الوطن.

علما بأن هناك بعض الأشخاص لا يعلمون ما هي شروط الخروج على المعاش المبكر والتي تعتبر أساس قبول ترك العمل قبل بلوغ سن الـ 60 عاما، على أن تتلخص الشروط فيما يلي:

لا بد من أن يكون لدى الموظف مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما حتى ينجح في الحصول على ما يريد.

ألا يذهب الموظف بعد الخروج على المعاش للعمل داخل أي مؤسسة تخضع ضمن أحكام قانون العمل المنصوص عليها.

يفضل أن يكون سن الموظف المسموح به عند تقديم الطلب 50 عاما فأكثر.

يجب أن يكون لديه تأمين الوفاة أو العجز وكذلك الشيخوخة بنسبة كافية ولمدة مناسبة.

أن يشهد للموظف بحسن السير والسلوك مع عدم وجود أي قرارات تأديبية ضده.

رفع وزيادة سن المعاش بالتدريج

لقد وصلنا العديد من الأخبار التي تفيد بأن هناك حالة من التعديلات الحادثة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ومن ضمنها رفع سن المعاش بالتدريج خلال السنوات القادمة، هذا بالفعل توصلنا له من خلال الاطلاع على التشريعات الجديدة في قانون المعاشات الذي نصت بنوده على شروط الخروج على المعاش المبكر حتى يعلم كل موظف التفاصيل الكافية، قبل الإقدام على هذه الخطوة.

أما فيما يخص الزيادة التدريجية في سن المعاش فإنها جاءت هكذا: