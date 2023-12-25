فتح تراخيص البناء في هذا الموعد + خبر النهاردة من الوزارة تسعد جميع المواطنين

يتساءل الكثير من الأشخاص حول فتح تراخيص البناء الأمر الذي أدى لفرحة الكثير من المواطنين الذين انتظروا طويلا حتى يتمكنوا من تشييد المباني الراغبين فيها، لا سيما أن هناك بعض التعديلات في قانون البناء التي عملت على تنظيم العلاقة بين المواطنين والحكومة وخاصة كل من سولت له نفسه في اقتطاع أجزاء ماهولة من الأراضي الزراعية، لذلك قررنا أن نضع كيفية الحصول على تراخيص البناء وكذلك ما هي شروط البناء الجديدة.

فتح تراخيص البناء

بعدما تحولت معظم مساحة مصر من رقعة خضراء إلى مناطق سكنية تشمل العمارات والمنازل اتخذت الحكومة قرارات حاسمة ومن ضمنها وقف البناء، لكن سرعان ما تم التوصل لحلول قوية ناقشها أعضاء مجلس النواب حتى يتم استئناف البناء من جديد ومن ضمن القرارات المدروسة قرار فتح تراخيص البناء أمام جميع الراغبين في تشييد منازل مطابقة لأحكام القانون.

ومن هنا تساءل المواطنون في لهفة حول كيفية الحصول على تراخيص البناء الأمر الذي أوضحه لنا الجهات المسئولة عن هذا الأمر، على أن يتم الحصول على التراخيص من خلال التالي:

يفضل في المقام الأول أن يتم تقديم صورة من البطاقة الشخصية للمواطن.

وجود وتسليم رسم هندسي يوجد به جميع التفاصيل الخاصة بعقد المقاولة.

تقديم بيان الصلاحية الساري والموجود به الأصول الفنية والكودات.

بيان موثق من الشهر العقاري بخصوص الأرض المبني عليها أو المنزل في حال تعلية الأدوار.

وجود إيصال دفع الرسوم القانونية المطلوبة.

شروط البناء الجديدة 2023

لقد نظمت تعديلات قانون البناء الجديدة كل ما يخص عملية البناء من رسوم وأوراق أو تراخيص ومستندات والدليل على ذلك ما يتم وضعه من خطوات مهمة وممنهجة عند فتح تراخيص البناء، والتي تهدف في المقام الأول لتنظيم عمليات البناء المدروسة غير العشوائية، على أن تتلخص شروط البناء الجديدة فيما يلي: