بَــحّث اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية mosla.gov.iq | بحث مظلتي

يبحث المواطنون العراقيون عن اسماء الرعاية الاجتماعية التي تم إنشاؤها بهدف مساعدة المواطنين العراقيين الذين هم في حاجة لوجود أموال حتى يستطيعوا مواكبة تغيرات الحياة، ومنها فقد أعلنت وزارة العمل العراقية عن كونه من الضروري أن يتعرف المواطنون على طريقة الاستعلام عن قائمة أسماء المشمولين، حتى يتعرفوا على موعد صرف الدعم المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة، لذلك قررنا أن نضع لكم كافة التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

اسماء المشمولين

إن الحكومة العراقية قد أخذت قرارا بتطبيق مساعدات الدعم الخاص بالرعاية الاجتماعية حينما وجدت أن هناك الكثير من الأسر الذين يعانون من عدم توفر أموال وكذلك يحيون حياة بائسة، ومنها فقد وجدنا أن الكثير يهتم بأمور صرف الوجبات الخاصة بهذا الدعم، كونها تساعد هؤلاء الأشخاص في توفير كافة الاحتياجات الأساسية الحياتية التي لا يمكنهم أن يحيوا دونها.

بالإضافة إلى أنها قد أوضحت الأوراق المطلوب تقديمها بالنسبة للأشخاص حديثي التعامل مع منظومة الدعم قبل أن يتم الإعلان عن خطوات الاستعلام عن قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية، على أن تتلخص الأوراق المطلوبة فيما يلي:

صورة وأصل من شهادة ميلاد المتقدم. صورة من بطاقة التموين الخاصة بالمواطن. صورة من جواز سفر المتقدم. صورة سارية من البطاقة الشخصية للمواطن.

خطوات استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية

بعدما حددت الجهات المعنية داخل الدولة العراقية الشروط الواجب توفرها في شخصية المتقدم الراغب في الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، والتي يعتبر أهمها أن يكون عمر الشخص يتراوح ما بين 18 حتى 60 عاما وجدنا أنه لا بد من أن نضع لكم خطوات استخراج قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية، والتي تتلخص فيما يلي: