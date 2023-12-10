عاجل وزارة التربية العراقية تُعلن إجازة 8 أيام قادمة للطلاب.. تبدأ في هذا الموعد

حددت وزارة التربية العراقية كافة التفاصيل التي تخص الدراسة داخل دولة العراق لكافة الطلاب والطالبات، حيث أعلنت الجهات المسؤولة عن موعد إجازة 8 أيام ولكن بدأ البحث حول موعد بدء العطلة وأيضًا موعد انتهائها للجميع وهذا ما سنتطرق لتوضيحه بشكل تفصيلي، لذا سنوضح لكم موعد الإجازة وأيضًا المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

إجازة 8 أيام

أعلنت اليوم وزارة التربية العراقية عن إجازة 8 أيام لكافة الطلاب تبدأ يوم 12 ديسمبر وتستمر حتى 19 لكافة طلاب وطالبات المدارس الأهلية والحكومية فقط، وبالنسبة لطلاب الجامعات الدوام مستمر لهم، وفي حال تحديد أي قرارات جديدة تخص الشأن التعليمية سوف نوفيكم بالخبر مباشرةً.

نتائج الدور الثالث 2023 بالعراق

اعتمدت وزارة التربية العراقية الدور الثالث لكلاً من السادس الإعدادي، والسادس الابتدائي، والثالث المتوسط لكافة الطلاب والطالبات، حيث تسعى الجهات المسؤولة لتوفير كافة التفاصيل المتعلقة بالدراسة في دولة العراق، لذا أعلنت مُنذ فترة عن نتائج كل مرحلة على حدا وآخر مرحلة تم الإعلان عنها مُنذ أيام وهي نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث ولكي تتمكن من الاستعلام عنها لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى رابط وزارة التربية العراقية بشكل مباشر.

انقر على خانة نتائج السادس الإعدادي الدور الثالث.

اختر المحافظة التابع لها الطالب ثم انقر على النتيجة.

قم بتنزيلها وسوف تنزل على الجهاز الخاص بك.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية تسعى لتوضيح كافة التفاصيل التي تخص سير الدراسة لكافة الطلاب والطالبات داخل دولة العراق وفي حال إعلانها أي مستجدات سنوفيكم بها مباشرة.