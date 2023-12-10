مضحكش حد عليك.. كام كيس سكر للفرد في التموين + وزارة التموين تكشف عن انباء سعيدة

من ضمن الأسئلة المتداولة سؤال كام كيس سكر للفرد في التموين؟ لا سيما أن هذا السؤال أصبح مألوفا لدينا بعد الأزمة الحالية التي يعيشها المجتمع المصري نتيجة لعدم وجود السكر وإن وجد فإن أسعاره مرتفعة بشكل غير معقول، علما بأن هذا الوضع لا ينطبق على منظومة التموين والتجارة الداخلية حيث نظمت الوزارة عملية الحصول على التموين والسلع التي يزداد الطلب عليها كالسكر والزيت.

كام كيس سكر للفرد في التموين؟

لقد أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على كون عملية صرف السلع التموينية مستمرة طوال شهر ديسمبر وعلى المواطنين أن يتوجهوا لأقرب منفذ تمويني للحصول على ما يرغبون فيه من القائمة المتعددة المتواجدة داخل المنافذ، ومن هنا وجه المواطنين المستفيدين من الدعم التمويني سؤال مهم ألا وهو كام كيس سكر للفرد في التموين؟.

وجاء الرد من الوزارة أن نصيب الفرد من السكر لا يزيد عن 6 أكياس على البطاقة التمونية وهذا يعني أن لكل فرد على البطاقة التموينية سوف يحصل على كيلو واحد، كما يحصل المواطن على ما يقرب من 4 زجاجات من زيت الخليط عبوة 800 مل.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر ديسمبر 2023

ها نحن ذا في الأيام الأوائل من شهر ديسمبر وهذا يعني أن عملية صرف السلع التموينية متوفرة أمام جموع المواطنين منذ أول يوم في شهر حتى نهاياته، لا سيما أننا تعرفنا بشكل واحد على كام كيس سكر للفرد في التموين؟ يحصل عليه المواطن الأمر الذي زاد من تساؤل الكثير حول أسعار السلع التموينية والتي جاءت على هذا النحو التالي: