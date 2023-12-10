تحميل كشوفات pdf بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023 وزارة الداخلية العراقية عموم المحافظات
أسماء نقل النفوس عبر وزارة الداخلية العراقية
كشوفات pdf بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023، قامت وزارة الداخلية العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن أسماء المواطنين الذكور والإناث الذين تم نقل نفوسهم في جميع أنحاء العراق، حيث قدمت الوزارة للمواطنين فرصة الاستعلام بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وفي تقرير اليوم، سنشرح لكم كيفية استخدام هذه الخدمة لمعرفة من تم نقل نفسهم لجميع الفئات السكانية.
كشوفات pdf بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023
تيسير وزارة الداخلية العراقية للمواطنين والمواطنات في الوصول إلى معلومات حول جميع أسماء نقل النفوس في جميع محافظات العراق من خلال الإنترنت، بهدف تغيير اسم ولقب الشخص في البلاد، وبعد ظهور الأسماء المقبولة.
ونقوم من خلال موقعنا البديل بتوفير خطوات الدخول علي موقع وزارة الداخلية العراقية ويمكن للمواطنين بعموم محافظات العراق القيام بعملية الاستفسر من خلال اتباع خطوات الإجراء الخاصة بأسماء نقل النفوس في عموم المحافظات وستكون كالتالي:
أسماء نقل النفوس في عموم العراق
- اولا علي المواطنين القيام بزيارة موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط التالي .https://moi.gov.iq/
- اختيار خدمات إلكترونية للاستعلام عن نقل نقل النفوس.
- حدّد الوجبة التي ترغب في البحث عنها وتأتي الوجبة الأخيرة بالرقم 103
- اختار الاسم، ثم ستظهر لك قائمة بأسماء أماكن تغيير الاسم واللقب داخل العراق، حيث تتضمن هذه القائمة الأسماء المتاحة في جميع محافظات العراق.