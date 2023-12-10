تحميل كشوفات pdf بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023 وزارة الداخلية العراقية عموم المحافظات

كشوفات pdf بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023، قامت وزارة الداخلية العراقية بتوفير خدمة الاستعلام عن أسماء المواطنين الذكور والإناث الذين تم نقل نفوسهم في جميع أنحاء العراق، حيث قدمت الوزارة للمواطنين فرصة الاستعلام بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، وفي تقرير اليوم، سنشرح لكم كيفية استخدام هذه الخدمة لمعرفة من تم نقل نفسهم لجميع الفئات السكانية.

كشوفات pdf بأسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 2023

تيسير وزارة الداخلية العراقية للمواطنين والمواطنات في الوصول إلى معلومات حول جميع أسماء نقل النفوس في جميع محافظات العراق من خلال الإنترنت، بهدف تغيير اسم ولقب الشخص في البلاد، وبعد ظهور الأسماء المقبولة.

ونقوم من خلال موقعنا البديل بتوفير خطوات الدخول علي موقع وزارة الداخلية العراقية ويمكن للمواطنين بعموم محافظات العراق القيام بعملية الاستفسر من خلال اتباع خطوات الإجراء الخاصة بأسماء نقل النفوس في عموم المحافظات وستكون كالتالي:

أسماء نقل النفوس في عموم العراق