تحديد بعض الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا بحسب قرارات الهيئة + أخبار سعيدة من الوزارة

من هي الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا؟ سؤال يطرحه المواطنون الذين يتعاملون مع هيئة السكك الحديدية في الذهاب لأي مكان داخل جمهورية مصر العربية، لا سيما أن هذا السؤال ليس وليد اللحظة بل كثر البحث عنه بعدما أعلنت هيئة السكك الحديدية عن الفئات المستثناة من دفع تذكرة ركوب القطارات بشكل دائم من ناحية، وكذلك قائمة الأشخاص الذي يحق لهم دفع نصف التذكرة من ناحية أخرى.

ركوب القطار مجانا

من أكثر اللفتات الإنسانية الذي تحمل كل معاني تقدير الإنسان هو ما تم الإعلان عنه بخصوص الفئات التي يحق لها ركوب القطار مجانا تقديراً من الدولة لجهود ذويهم أو كمساعدة بهدف التخفيف عنهم حمل أعباء المادة، لا سيما أن السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قد أعطى أوامره للجهات المعنية بشأن تنظيم عملية النقل والمواصلات، بأن يعلنوا عن قائمة الأسماء المعافاة من دفع التذكرة.

على أن تكون الفئات التي وقفت الدولة بحكومتها بجانبهم لتساعدهم وتجعلهم يحيون حياة كريمة ورفعت عنهم دفع تذكرة القطارات كالتالي:

المواطنون من كبار السن، وخاصة من تجاوزوا سن الـ 70 عاما.

من يحملون بحوزتهم كارت الخدمات المتكاملة من أصحاب الهمم والاحتياجات الخاصة.

مرضى السرطانات والأورام.

فئات مسموح لهم بدفع نصف تذكرة ركوب القطار

بعدما تعرفنا بشكل واضح على الفئات التي مكنتها الدولة بشكل رسمي من ركوب القطار مجانا وجدنا أن هناك حالة من البحث المتزايد حول من المسموح لهم بدفع نصف تذكرة ركوب القطارات ؟، حيث شغل هذا السؤال بال الكثير بل ورغبوا في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر.

ومن هنا وجدنا أن هيئة السكك الحديدية قد أعلنت بشكل رسمي عبر صفحاتها الرسمية المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي عن الفئات المسموح لهم بدفع نصف التذكرة، وهم: