نزلها الآن ومتع أطفالك.. تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry الجديد للأطفال 2024 على القمر الصناعي نايل سات
تعتبر قناة توم وجيري من أهم قنوات الأطفال وهما ثنائية كرتونية شهيرة تظهر في سلسلة رسوم متحركة كلاسيكية يعود تاريخ بدايتها إلى عام 1940 حيث قام هنري باربرا وويليام هانا بإنتاجها، القصة تتناول الصراع المستمر بين القط توم والفأر جيري وتتمحور حول محاولات توم للإمساك بجيري حول سلسلة من المفارقات الكوميدية وعلى الرغم من محاولاته المستمرة يفشل توم في اللحاق بجيري بطرق طريفة ومبتكرة.
قناة توم وجيري Tom and Jerry
قناة توم وجيري تتميز بجاذبيتها الكبيرة وشعبيتها الواسعة بين مختلف الفئات العمرية. الرسوم البسيطة والفكاهة الكلاسيكية التي تظهر في السلسلة تعززت على مر السنوات، مما جعلها واحدة من الرسوم المتحركة الأكثر تأثيرًا في تاريخ الرسوم المتحركة، وتتنوع حلقات توم وجيري في الأحداث والمواقف وهذا يجعلها ملهمة وممتعة للمشاهدين من مختلف الأعمار.
تردد قناة توم وجيري Tom and Jerry
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11353 ميجاهيرتز.
- معدل الترميز: 25700.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الإستقطاب: عمودي (Vertical).
كيفية تثبيت قناة توم وجيري Tom and Jerry
لتثبيت قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال التلفزيوني يمكن اتباع الخطوات التالية:
- انطلق إلى القائمة الرئيسية على جهاز التحكم الخاص بك.
- اختر خيار “البحث اليدوي” أو “بحث القنوات الجديدة”.
- أدخل المعلومات المطلوبة مثل التردد (11353 ميجاهيرتز) معدل الترميز (25700) معامل تصحيح الخطأ (⅚) واتجاه الاستقطاب (عمودي).
- انقر على “بدء البحث”.
- انتظر حتى يكتمل البحث سيقوم جهاز الاستقبال بالبحث عن القنوات المتاحة ضمن المعلومات التي أدخلتها.
مميزات قناة توم وجيري
- تعليم القيم: على الرغم من بساطة القصص إلا أن بعض الحلقات تقدم دروس حول الصداقة وأهمية التعاون بين الأفراد مما يضيف قيمًا إيجابية للمشاهدين.
- تصاميم كارتونية جذابة: تتميز الرسوم المتحركة بتصاميمها الجميلة والجذابة مما يجعل تجربة المشاهدة لطيفة بصرياً.
- التنوع في الحلقات: يحتوي البرنامج على مجموعة متنوعة من المواقف والمغامرات مما يحافظ على اهتمام المشاهدين عبر الحلقات المختلفة.
- تحفيز الخيال: يشجع البرنامج على استخدام الخيال لتحقيق الأهداف والتغلب على التحديات مما يعزز التفكير الإبداعي لدى المشاهدين الصغار.
- ملائمة للعائلة: يعتبر البرنامج مناسبًا للمشاهدة العائلية حيث تكون الحلقات غالبًا خالية من المشاهد غير الملائمة للأطفال، مما يجعله خيارًا آمنًا للأسرة.