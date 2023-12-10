“سعر مفاجأة” سعر الدواجن اليوم الأحد 10ديسمبر 2023 في الأسواق بكام كيلو الفراخ

الكثير من المواطنين يتابعون أسعار الدواجن بشكل يومي في الأسواق والبورصات، حيث هناك الكثير من التوقعات بارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، وهذا يرجع بسبب ارتفاع سعر تكلفة إنتاج الدواجن التي ترتفع بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء بسبب فارق سعر الوقود، وسوف نرصد لكم في هذا التقرير أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 ديسمبر في السوق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023

شهدت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 10 ديسمبر تراجعاً ملحوظاً في الأسواق بعد تراجعها في بورصة الدواجن، ولكن بالرغم من التوقعات التي تشير بارتفاعها، وقد جاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

تراجع سعر الفراخ البيضاء اليوم إلى 70 جنيها في الأسواق.

كما تراجع سعر الفراخ الساسو إلى 75 جنيهاً في الأسواق.

في حين سجل سعر الفراخ البلدي نحو 110 جنيها في الأسواق.

تراجعت أسعار الفراخ الأمهات البيضاء إلى 60 جنيه في الأسواق.

بينما وصل سعر كيلو البانيه ما بين 160 إلى 180 جنيهاً.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الأبيض في الشركات يتراوح بين 26 و31 جنيه.

بينما سجل سعر الكتكوت الأبيض القطعان يتراوح بين 24 و 24.25 جنيه.

وبلغ سعر الكتكوت الساسو بين 15 و16 جنيه.

في حين سجل سعر الكتكوت الساسو البيور بين 16 و17 جنيه.

سجل سعر الكتكوت روزي بيور يتراوح بين 16 و17 جنيه.

سجل سعر كتكوت هجين بين 10 و11 جنيه.

أسعار البيض اليوم

خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار البيض تراجعاً ملحوظاً وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

سجل سعر البيض الأحمر بين 117 و118 جنيه في المزرعة ويبلع للمستهلك بسعر 125 جنيه.

بلغ سعر البيض الأبيض بين 115 و116 جنيه في المزرعة ويباع للمستهلك بسعر 125 جنيه.

سجل سعر البيض البلدي بين 134 إلى 135 جنيه في المزرعة ويباع للمستهلك بسعر 155 جنيه.