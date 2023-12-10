اضافة 100 جنيه على كل بطاقة تموين بعد هذه الشروط + أخبار مهمة من وزارة التموين

خلال الفترة الأخيرة يهتم الكثير بمعرفة خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين لا سيما أنه بتلك الخطوة سوف يتمكن الفرد من إضافة حصة جديدة من الزيت والسكر والسلع التموينية الغذائية وغير الغذائية، في ظل الأزمات التي يعيشها المجتمع المصري وخاصة أزمة عدم وجود السكر وإن توفر بالفعل يكن بأسعار مرتفعة تفوق احتمالات المواطن العادي لذلك سوف نضع لكم تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين.

هل هناك زيادة في نصيب الفرد التمويني؟

لقد تداول الكثير من الأشخاص العديد من الأخبار التي تؤكد وجود زيادة في نصيب الفرد التمويني الأمر الذي أراد الكثير التأكد من حقيقته وخاصة مع اتخاذ خطوة اضافة المواليد على بطاقة التموين، لكن بالرجوع إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية وجدنا أنها قد نفت وجود أي زيادة في نصيب الفرد التمويني.

حيث يحصل الفرد على الدعم التمويني كما هو متعارف عليه أما إذا كنت تتساءل حيال عدد الكيلوات السكر والزيت فإن كل فرد على بطاقة التموين لديه الحق في الحصول على زجاجة زيت مع 2 كيلو من السكر.

اضافة المواليد على بطاقة التموين

لقد شاهدنا ارتفاع معدلات بحث الكثير من المواطنين حول كيفية القيام بخطوة اضافة المواليد على بطاقة التموين حيث إن هذه الخطوة يقلق الكثير من القيام بها، كونهم يظنون أنها تحتاج لوقت طويل وكذلك تحتاج لخطوات كثيرة صعبة لا يمكنهم أن يقوموا بها بمفردهم، لكن مع التسهيلات والتيسيرات التي قامت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجدنا أنها قد أعلنت لجميع الراغبين في إضافة فرد جديد على البطاقة التموينية من المواليد، أن يقوموا بتسجيل الدخول على الرابط الخاص بالتقديم مع تطبيق الخطوات التالية