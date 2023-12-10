خلال أيام.. موعد موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 وكيفية الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 الذي يستفيد منه أكثر من خمسة ملايين أسرة مصرية مستحقة للدعم، يأتي هذا الدعم ضمن جهود الدولة لتحسين أوضاع المواطنين الأكثر احتياجًا، لذلك من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم موعد موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023 وكيفية الاستعلام عن المعاش برقم البطاقة.

موعد موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 2023

وفقاً لوزارة التضامن الاجتماعي في مصر سيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر 2023 اعتباراً من يوم 15 ديسمبر، ويمكن للمستحقين الحصول على المعاش عبر بنك ناصر الاجتماعي أو مكاتب البريد المصري أو عبر بطاقة الفيزا ميزة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

للحصول على معاش تكافل وكرامة يجب أن تتوافر بعض الشروط وهي:

الجنسية المصرية.

الإقامة الدائمة في مصر.

الحد الأقصى للدخل الشهري.

عدم وجود تأمينات اجتماعية أو صحية.

عدم امتلاك عقارات باسم المتقدم.

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الجدد التحقق من قبولهم للمعاش والاستعلام عن معاش تكافل وكرامة عبر الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

إدخال الرقم القومي.

النقر على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

تشمل الفئات المستحقة للمعاش ما يلي:

أسر الفقراء.

كبار السن.

المواطنين المرضى.

الأفراد الذين تجاوزوا سن الستين.

النساء اللاتي يعولن أسرهن بمفردهن.

الأيتام.

المعاقين.

كيفية التقديم

يرجى من الراغبين في التقديم على المعاش التوجه إلى الوحدة الوطنية في منطقة إقامتهم وتقديم المستندات المطلوبة لضمان تسهيل عملية التقديم، ومع اقتراب موعد الصرف يأتي هذا الإعلان لتوفير الدعم الضروري للأسر المصرية المحتاجة وتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية في المجتمع.