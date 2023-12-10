كركبة.. استقبل تردد قناة كراميش على النايل سات الجديد 2024 تابع أفضل الأغاني الكرتونية

تعد قناة كراميش من أهم القنوات الفضائية التي تهتم بفئة الأطفال، فضلاً عن أنه تم افتتاح القناة في عام 2009، لتكون المنافس الأقوى في تقديمها لمثل هذا المحتوى، إضافة إلى أن القناة تقوم من وقت إلى أخر بتحديث التردد الخاص بها، لذلك زاد التساؤلات عنها في الفترة الأخيرة، وفي السطور التالية نوضح لكم في السطور التالية التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة كراميش 2024

أصبح من السهل إمكانية القيام بإستقبال تردد قناة كراميش الجديد، لمشاهدة أروع الأغاني والأفلام الكرتونية المختلفة، وفقًا لما جاء على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة هو النايل سات.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون 4/5.

تردد القناة بعد التحديث هو 11603.

إضافة إلى ان معدل الترميز يكون 27500.

تردد قناة كراميش 2024 عرب سات

ويمكن كذلك القيام بإستقبال قناة كراميش على القمر الصناعي عرب سات الجديد، وفقًا للبيانات التي جاءت كالأتي: –

القمر الصناعي للقناة هو العرب سات.

بينما تردد القناة يكون 11390.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ فهو 5/6.

معدل الترميز 27500.

مميزات قناة كراميش الجديد 2024

تقدم قناة كراميش محتوى طفولي على مدار الساعة، وهي لا يمل منها الأطفال بسبب أنها لا تعتمد على التكرار إطلاقًا، إضافة إلى أن محتوى القناة يكون بصورة وصوت واضح وبجودة عالية، هذه القناة لا تعرض الكثير من الفواصل الإعلانية عبر مشاهدتك لها.