هل يمضي للزمالك؟!.. نجم الأهلي يسعى للرحيل عن الفريق في يناير المقبل ويشعل الميركاتو القادم.. ما السبب؟

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية وخاصة جماهير النادي الأهلي نادي القرن نحو أحدث التطورات في عالم الانتقالات، ويسعى أحمد عبدالقادر لاعب الفريق الأول في النادي الأهلي للرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ويبدو أن قرار الرحيل جاء نتيجة عدم حصوله على الفرصة الكافية تحت إشراف المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

تراجع مستوى وخروج من قائمة كأس العالم للأندية

على الرغم من تألقه في الموسم الماضي وإسهامه الفعال في تحقيق الألقاب إلا أن تراجع مستوى أحمد عبدالقادر في الفترة الأخيرة جعله يفقد مكانه في قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية 2023، هذا التراجع يبدو السبب الرئيسي وراء رغبته في الرحيل.

اهتمام أندية خليجية ورغبة الزمالك

تتفاوض عدة أندية خليجية للتعاقد مع اللاعب الشاب حيث تشير التقارير إلى أن عرضاً مناسباً قد يصله خلال الفترة المقبلة، وليس هذا فقط حيث تظهر رغبة نادي الزمالك الغريم التقليدي للأهلي في الاستفادة من خدمات عبدالقادر بعد حل أزمة القيد التي يعاني منها.

مستقبل النجم الشاب

يعتبر عبدالقادر من بين أبرز المواهب الشابة في مصر ورغم التراجع الحالي في أدائه إلا أن مستقبله يظل واعدًا، قد تكون فترة الانتقالات القادمة هي الفرصة المثالية له للانضمام إلى فريق يقدر إمكانياته ويمنحه الفرصة الكافية للاستمرار في التألق.

تحديات الأهلي

من جهة أخرى يستعد النادي الأهلي لمواجهة قوية في كأس العالم للأندية 2023، حيث يسعى لتحقيق نجاح أكبر في هذه البطولة الدولية، ويبدو أن قرار عبدالقادر بالرحيل يأتي في ظل رغبته في العودة للتألق والمساهمة بشكل أكبر في مشواره الرياضي.