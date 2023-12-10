هسة صدرت spa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر منصة مظلتي ووزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023، يبحث الالاف من المواطنين عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 التي سيتم الكشف عنها عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل العراقية خلال الايام القادمة ليتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية لكل المستفيدين ممن تنطبق عليهم شروط الاهلية، يذكر أن الهدف من تلك المنحة هو تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين وخاصة الاشد احتياجا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023

ومن المقرر أن يتم رفع كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 في جميع المحافظات عبر منصة مظلتي قريبا وبعد ذلك يتم الصرف عبر المنافذ المخصصة لذلك، حيث قد تم فحص كافة الطلبات المقدمة والتواصل مع من تم قبولهم ممن توافرت فيهم الشروط المقررة، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 عبر منصة مظلتي بالخطوات، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بالدخول إلى إلى قائمة خدمات الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023.

قم بادخال كافة البيانات المتعلقة بالمواطن بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “تنزيل الكشوفات”.

خلال ثواني سيتم تحميل الكشوف على جهازك.

افتح الملفات وقم بالبحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة

حتى تتمكن من الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الجديدة والاستفادة من الدعم المقدم، لابد أن يتوافر بك ما يلي:

يجب أن يكون المواطن عراقي الجنسية والمنشأ. كما يجب وأن يكون مقيم دائم في دولة العراق. ألا يكون يملك أصول أو عقارات ذات قيمة عالية. أن يتكون عدد الأسرة من 4 افراد كحد ادنى.

على أن يتم اعلان اسماء المقبولين للاستفادة من الوجبة السابعة الرعاية الاجتماعية قريبا.

مازال البحث يتزايد حول تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2023 الامر الذي يشغل بال الالاف من المواطنين في شتى المحافظات العراقية، حيث سيتم الصرف فقط وفقا للشروط التي اقرتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، وحاليا تجرى كافة الاستعدادات لصرف الوجبة الجديدة.