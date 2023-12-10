طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان بتكات جديدة ومميزة

تعتبر فطيرة طاقية السلطان واحدة من أنواع الفطائر التي تتمتع بطعم رائع ومميز جداً ومختلف عن أي نوع من الفطائر، حيث تتميز بشكلها الجذاب وقوامها الطري ومذاقها المميز جداً، ومناسبة في الأجواء الباردة مع كوب الشاي أو الحليب في الاوقات المختلفة، كما يمكن اصطحابها في المدارس مع الأطفال، وتهتم الكثيرون من الأمهات بمعرفة الخطوات الصحيحة لعمل فطيرة طاقية السلطان لتحضيرها بنفسها في البيت، لذلك تابعونا لنطلعكم طريقة إعدادها بكل سهولة.

المكونات

من أهم ما يميز فطيرة طاقية السلطان مكوناتها الغير مكلفة والمتوفرة في أي مطبخ والتي تتمثل في التالي:

3 وربع كوب من الدقيق.

نصف كوب ماء دافئ.

نصف كوب حليب دافئ.

ربع كوب زيت.

ذرة ملح.

بياض بيضة واحدة.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

فانيليا.

5 ملاعق كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة ونصف كاكاو خام.

ملعقتين زبدة.

صفار بيضة مع 2 ملعقة لبن للوجه.

طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان