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طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان بتكات جديدة ومميزة
تعتبر فطيرة طاقية السلطان واحدة من أنواع الفطائر التي تتمتع بطعم رائع ومميز جداً ومختلف عن أي نوع من الفطائر، حيث تتميز بشكلها الجذاب وقوامها الطري ومذاقها المميز جداً، ومناسبة في الأجواء الباردة مع كوب الشاي أو الحليب في الاوقات المختلفة، كما يمكن اصطحابها في المدارس مع الأطفال، وتهتم الكثيرون من الأمهات بمعرفة الخطوات الصحيحة لعمل فطيرة طاقية السلطان لتحضيرها بنفسها في البيت، لذلك تابعونا لنطلعكم طريقة إعدادها بكل سهولة.
المكونات
من أهم ما يميز فطيرة طاقية السلطان مكوناتها الغير مكلفة والمتوفرة في أي مطبخ والتي تتمثل في التالي:
- 3 وربع كوب من الدقيق.
- نصف كوب ماء دافئ.
- نصف كوب حليب دافئ.
- ربع كوب زيت.
- ذرة ملح.
- بياض بيضة واحدة.
- 2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.
- فانيليا.
- 5 ملاعق كبيرة سكر.
- ملعقة كبيرة ونصف كاكاو خام.
- ملعقتين زبدة.
- صفار بيضة مع 2 ملعقة لبن للوجه.
طريقة عمل فطيرة طاقية السلطان
- نحضر وعاء كبير وفيه نضع نصف كوب ماء دافئ مع نصف كوب حليب دافئ.
- ثم نضيف الزيت مع بياض البيض ونقلب المكونات جيداً معاً حتى تتجانس.
- نضيف السكر والخميرة ونستمر في التقليب لتمتزج المكونات.
- ننزل بالدقيق بشكل تدريجي مع نخله للتخلص من أي تكتلات به.
- نقلب الدقيق والملح مع المكونات السابقة كلها حتى يتشرب الدقيق السوائل ونحصل على عجينة متجانسة ناعمة.
- تقسم العجينة إلى نصفين متساويين، وفي نصف منهما نضع الكاكاو عليها ونعجنهما لتكون العجينة ناعمة مع إضافة ملعقة من الزبدة.
- نضيف باقي الزبدة على النصف الأخر من العجينة ونعجنهما جيداً حتى تكون ناعمة.
- نغطي العجينة وتترك في مكان دافئ لترتاح ويتضاعف حجمها.
- نأخذ قطعة العجينة السادة ونفردها لتصبح بشكل مستطيل ونفرد الجزء الأخر بنصف الشكل.
- نضع العجينة السادة وعليها العجينة الكاكاو ونفردهم معا ونضع على طرف العجينة أي حشو مناسب ومرغوب فيه.
- الطرف الاخر من العجينة يقطع لشرائح حتى منتصف العجينة.
- ومن جهة الحشو نقوم بلف العجينة على شكل السويسرول ونوقف اللف عند بداية الشرائح.
- ونقوم بلف الشرائح حول نفسها لتكون مثل الضفيرة ثم نكمل لف الفطيرة لتكون بالشكل الاسطواني.
- نحضر صينية متوسطة وتدهن بالقليل من الزبدة ورشة دقيق ونضع فيها الفطيرة على شكل دائري ثم نغطيها وتترك في مكان دافئ لترتاح.
- نخلط صفار البيض مع اللبن ويدهن وجه الفطيرة به قبل الخبز.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة حتى تنضج تماماً.
- نخرج الفطيرة من الفرن وتدهن بالزبدة ونغطيها لمدة 10 دقائق لتكون طرية.