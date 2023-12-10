أسماء المقبولين في وزارة الدفاع بالعرق 2023 صفة جندي

قامت وزارة الدفاع العراقية مؤخرًا بفتح باب التقديم في مجموعة من الوظائف الشاغرة، التي من أهمها القبول بصفة جندي، حيث إن هذه الوظائف موجهة إلى بعض الفئات الراغبين في الإلتحاق بمثل هذه الوظائف والقلد بها، إضافة إلى أنها تقوم على قبول ما هو لديه كفاءة ومهارات عالية يجب وأن يمتلكها الجندي الخاضع لوزارة الدفاع في دولة العراق.

الاستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع

هناك بعض الخطوات الهامة من الإستعلام عن اسماء المقبولين في وزارة الدفاع

يُرجى التوجه إلى موقع وزارة الدفاع العراقية.

القيام بالضغط على زر “اسماء المقبولين”.

بعد ذلك يتم إدخال اسم المتقدم ورقم الهوية وكذلك الرقم الخاص بالمسجل.

الضغط مباشرة على زر “الإسماء المقبولة”.

في النهاية يُرجى الضغط على زر “استعلام”.

ليتم عرض جميع الأسماء المقبولة.

شروط القبول في وزارة الدفاع العراقية

هناك بعض الشروط التي فرضتها وزارة الدفاع من أجل القبول بالوظائف الشاغرة، كما على النحو الأتي:-