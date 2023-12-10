“المحفظة هتتملي فلوووس“ موعد صرف العلاوات الخمس بالزيادة الجديدة والفئات المستحقة للدعم

صرحت الحكومة المصرية تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن 5 علاوات سوف يحصل عليها أصحاب المعاشات المختلفة، والتي من المقرر صرفها للحد من الأعباء الاقتصادية والمساعدة في الحياة وذلك في ظل غلاء الأسعار الذي تشهده البلاد في الوقت الحالي، لذلك يتساءل الكثير حول تلك العلاوات الخمس، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

ما هي العلاوات الخمس؟

قام أصحاب المعاشات بتقديم شكوى قضائية وذلك من أجل الحصول على العلاوات الخمس، كما قاموا بطلب من الوزارة بأن تقوم بإضافتها على الراتب والتي تم إصدار حكم ملزم من قبل الحكومة حول ذلك الموضوع، وتم الإشارة أن ذلك الحكم تم صدوره منذ عام 2019 من قبل المحكمة الإدارية العليا.

لذلك قام أصحاب المعاشات برفع شكوى حتى يتم صرف 80٪ من تلك العلاوات وذلك من أجل تدبير الموارد المالية، وبناءً على ذلك أقرت المحكمة الإدارية العليا بصرف العلاوات والحقوق المالية الخاصة لهم بالفعل، والجدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بالتصديق على ذلك القانون منذ شهر مايو لعام 2020.

الفئات التي تستحق العلاوات الخمس

يتم صرف تلك العلاوات الذين أنهوا خدمتهم في العمل وخرجوا على المعاش بدايةً من يونيو عام 1987 وحتى يونيو عام 2006، ويجب العلم أن تلك الفئات صرف لأول مرة العلاوات الخمس عام 2020، ووفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه سوف يتم رفع الحد الأدنى للمعاشات ليكون 1105 جنيه مصري، بينما من المقرر أنه يكون الحد الأقصى هو 8720 جنيه، وذلك ما قامت بتوضيحه الهيئة العامة للتأمينات، كما ذكرت أن هناك 3 فئات تستحق العلاوات وهم:

أصحاب المعاشات الذي يبلغ راتب المعاش الخاص بهم 2000 جنيه، ومن المقرر صرف العلاوات بالكامل لهم بداية من أكتوبر 2023.

أصحاب المعاشات الذي يتراوح مبلغ المعاش الخاص بهم ما بين 2000 حتى 3000، وسوف يتم حوالي 21٪ من نسبة علاواتهم بداية من أكتوبر 2023.

أصحاب المعاشات الذي يكون معاشهم من 3000 جنيه فأكثر، سوف يتم صرف 100٪ من نسبة علاوتهم.

جدول صرف العلاوات

تم صرف الدفعة الأولى بداية من سبتمبر 2023، بينما الدفعة الثانية في شهر ديسمبر 2023، وسوف تكون الدفعة الثالثة في شهر مارس 2024، وفيما يخص الدفعة الرابعة سوف يكون في ديسمبر 2024.