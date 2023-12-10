رسمياً لأصحاب المعاشات.. موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وكيفية الاستعلام عنها والشروط المطلوبة للإستفادة منها

يترقب العديد من الأفراد والمواطنين من أصحاب المعاشات لموعد صرف العلاوات الخمسة التي تأتي كإجراء إيجابي لتخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تقف بجانب أصحاب المعاشات، يأتي هذا القرار بعد قرار محكمة القضاء الإداري الذي أصدر قراراً بصرف هذه العلاوات، وسنتعرف في هذا التقرير على المواعيد المحددة لصرف العلاوات الخمسة بشكل مفصل.

مواعيد صرف العلاوات الخمسة

قام اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن مواعيد صرف العلاوات الخمسة، وقد أوضح أن صرف العلاوة الثانية سيتم على ثلاث دفعات، حيث تم صرف الدفعة الأولى في سبتمبر الماضي، ومن المتوقع صرف الدفعة الثانية في مارس المقبل بينما سيتم صرف الدفعة الأخيرة في مارس عام 2025.

الاستعلام عن العلاوات الخمسة

للاستعلام عن العلاوات الخمسة يمكن لأصحاب المعاشات اتباع الخطوات التالية:

زيارة الرابط الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

إدخال رقم الهوية الوطنية للحصول على معلومات العلاوات.

كتابة اسم الأم باللغة العربية في الصفحة الظاهرة.

إجراء اختبار “أنا لست روبوت”.

النقر على كلمة “إرسال طلب” لتأكيد القبول في صرف العلاوات الخمسة.

شروط الاستفادة من العلاوة

حددت وزارة التضامن بعض الشروط لضمان استفادة الأفراد أصحاب المعاشات من العلاوات الخمسة وتشمل هذه الشروط ما يلي: