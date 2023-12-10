فرصة العمر احجز شقتك.. بدءاً من الأحد المقبل الإسكان تبدأ حجز شقق جديدة.. اعرف الأماكن والمواصفات

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق مبادرة جديدة لتوفير الإسكان حيث تم الإعلان عن طرح 1160 وحدة سكنية كاملة التشطيب في مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة، كما أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فرصة مميزة للحصول على شقق سكنية جاهزة للتسليم في المجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد أطلس حلوان، من خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم كافة التفاصيل عن هذه الوحدات.

تفاصيل شقق مدينتي العبور الجديدة وأسيوط الجديدة

يتميز هذا الطرح بتوفير وحدات سكنية بمساحات متنوعة تتراوح بين 63 متر إلى 93 متر مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وأكد الوزير أن هذه الوحدات مكتملة التشطيب مما يوفر للمشترين تجربة سكن مريحة وفورية.

نظام الحجز الإلكتروني

تم تخصيص نظام أسبقية الحجز الإلكتروني (online) لتيسير عملية الحجز، ويمكن للراغبين في الحصول على وحدة سكنية القيام بعملية الحجز عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.

وأشار الوزير إلى أن تفاصيل أخرى مهمة مثل شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع والمساحات والأسعار وأسلوب السداد، ستتاح للجمهور عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 17-12-2023.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الحكومة لتوفير الإسكان بأسعار معقولة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن المتوقع أن يشهد الإعلان عن طرح هذه الوحدات السكنية استجابة كبيرة من قبل الراغبين في تحسين ظروف سكنهم.

شقق جاهزة للتسليم في القاهرة

أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن فرصة مميزة للحصول على شقق سكنية جاهزة للتسليم في المجاورة الأولى بالمجتمع السكنى الجديد أطلس حلوان.

تفاصيل شقق أطلس حلوان

تمثل هذه الفرصة في 52 وحدة سكنية جاهزة للاستلام خلال شهر فبراير 2024، وتتميز بتشطيبات عالية الجودة وتوفير تسهيلات كبيرة في عمليات السداد، وتتنوع المساحات بين 67 مترا و96 مترا.

أسعار شقق حلوان

سعر المتر يتراوح بين 7475 جنيها و7549 جنيها حيث يبلغ سعر الشقة بمساحة 90 مترا 686 ألف جنيه، بينما تبلغ الشقة بمساحة 67 مترا 507 ألف جنيه.

شروط التخصيص والسداد