الانواء الجوية العراقية: تحذر من طقس الأربعاء .. هطول أمطار رعدية مصحوب بانخفاض درجات الحرارة

لقد صرحت هيئة الانواء الجوية تحذر من طقس الأربعاء “في العراق”في الأيام القادمة، حيث من المتوقع أن يحدث حدوث تساقط الأمطار ويحدث انخفاض كبير في درجات الحرارة في جميع المحافظات العراقية وسوف يكون الجو غائما وأعلنت الهيئة أيضا بأن جو سوف يكون غائما في المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية ويمكن أن تتناسب نسبة الأمطار ما بين الأمطار خفيفة والأمطار المتوسطة سوف نوضح أهم التفاصيل الخاصة بالأنواء الجوية من خلال المقال التالي

الانواء الجوية تحذر من طقس الأربعاء

لقد وصل التقرير الخاص بهيئة الأنواء الجوية بأن الطقس في الأيام القادمة سوف يتم انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة وسوف يكون الإثنين اليوم والثلاثاء

ويوم الأربعاء أيضا بحالة جوية غير مستقرة وسوف يحدث ذلك الانخفاض من منطقة شرق البحر المتوسط و في المنطقة الشمالية وفي المنطقة الجنوبية أيضا والتي سوف تتكاثر فيها الأمطار وسوف نلاحظ أن يوم الأربعاء سوف تحدث زوابع رعدية ويمكن وجود سيول في بعض المناطق مثل منطقتين الوسطى والجنوبية بسبب كثرة الأمطار.

بيان درجات الحرارة يوم الأربعاء في العراق

سوف يكون يوم الأربعاء تكثر فيه الأمطار على المنطقة الشمالية وسوف يلاحظ المواطنين تواجد ضباب كثيف جدا منذ طلوع الفجر إلى جانب تواجد رياح شمالية غربية ذات سرعة خفيفة في المنطقة الوسطى وسوف يكون الطقس غائم على المنطقة الشمالية، وسوف تتكاثر الأمطار وحدوث الرعد، لذلك صرحت الانواء الجوية تحذر من طقس الأربعاء “في العراق لأنه يمكن أن يحدث سيول شديدة وسوف نوضح درجات الحرارة من خلال الأتي وفقا للأتي.