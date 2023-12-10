مسلسل اسمي فرح الحلقة 25 الموسم الثاني قصة عشق

مسلسل اسمي فرح الحلقة 25 من اكثر الأشياء التي بحث الكثير من الأشخاص عن تفاصيل حلقاته وتردد القنوات التي تقوم بعرض هذا المسلسل من أجل مشاهدة الأحداث المثيرة و التشويقية التي تحدث فيه لذلك يعتبر من المسلسلات التنافسية في الآونة الأخيرة.

تردد قناة show tv الناقلة لمسلسل اسمي فرح

يوجد تردد خاص بقناة شو تي في من أجل تحميل هذه القناة ومشاهدة فيلم اسمي فرح التركي الذي يتم عرضه عبر هذه القناة وهذا التردد هو:

تردد القناة هو: 12209

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة crt drama الناقلة لمسلسل اسمي فرح

يوجد تردد خاص بقناة سي ار تي دراما التي تقوم بنقل مسلسل اسمي فرح التركي وهذا التردد يكون كالآتي:

تردد القناة هو: 12226.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

مسلسل اسمي فرح الحلقة 25

تدور أحداث قصة مسلسل اسمي فرح التركي الذي يعتبر من اشهر المسلسلات التركية حتى الآن حول فتاة إيرانية ترغب في الذهاب إلى دولة فرنسا ولكنها تتوقف عند دولة اسطنبول وعملت في هذه الدولة عاملة نظافة على الرغم من حصولها على مؤهل طبي عالي، وسوف تشاهد جريمة قتل في أحد المنازل التي تقوم بتنظيفها وهذه الجريمة تغير حياتها بسبب انها سوف تلتقي بطاهر وقد تتوالى الأحداث والمافيا يرغبون في قتلها بعدما كان هدفها في الحياة هو شفاء ابنها الذي يعاني من مرض غير منتشر ويتم عرض المسلسل على قناة فوكس كل يوم أربعاء.