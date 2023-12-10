ظهرت الآن|.. خطوات استخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق لعام 2023

أصبحت قضية الرعاية الاجتماعية في العراق محور اهتمام كثير من المواطنين في جميع المناطق، وتسعى هذه الرعاية إلى تحسين مستوى حياة المواطنين وتوفير معيشة كريمة للمستفيدين، وتلعب دورًا هامًا في دعم الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، وقد أصبحت أكثر أهمية خلال تفشي فيروس كورونا، الذي أثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في جميع أنحاء العالم.

كيفية استخراج كشوفات المشمولين في الرعاية الاجتماعية العراق لعام 2023

يجب اتباع سلسلة من الخطوات الحيوية لاستخراج كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، حيث يشمل ذلك:

1. زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2. إدخال رمز التحقق في الحقل المخصص.

3. اختيار الدفعة المرغوبة.

4. إدخال باقي المعلومات الشخصية للمتقدم.

5. عرض جميع الكشوفات المتعلقة بالرعاية.

ما هي شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة؟

للحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق، يتوجب على المتقدم تحقيق الشروط التالية:

1. الجنسية العراقية للفرد المتقدم.

2. الالتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

3. عدم امتلاك المتقدم لأصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

4. تكوين أسرة تضم أربعة أفراد كحد أدنى للتأهل للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراقية 2023

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق بفحص جميع الطلبات المقدمة من قبل المواطنين بعناية وشفافية، ويتم تحليل المستندات بشكل شامل وإجراء دراسة ميدانية للتحقق من صحة البيانات المُدخلة، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد الذين يواجهون تحديات، وتم إطلاق الوجبة السادسة قبل أكثر من شهر، مما يتيح للمستفيدين الاستعلام عن حالاتهم بكل يسر وسهولة.