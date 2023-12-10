PDF اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2023 شهر ديسمبر عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2023، من المقرر أن تنشر اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2023 لشهر ديسمبر الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل العراقية الالكتروني بشكل تدريجي خلال الساعات القادمة، وذلك بعدما تم الانتهاء من فحص الطلبات التي قدمها المواطنين للحصول على الدعم، واليكم رابط تحميل كشوف اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة السابعة عبر موقع الوزارة الرسمي، فتابعونا.

اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2023

وسيتم الاعلان رسميا عن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2023 قريبا بشكل رسمي، حيث كشفت الحكومة العراقية أن ملايين الاسر الفقيرة ومحدودة الدخل تستفيد من برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين وخاصة الفئات الاكثر احتياجا كالارامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2023 لشهر ديسمبر، فقط اتبع ما يلي:

زيارة موقع وزارة العمل العراقية. زيارة موقع مظلتي. اضغط على خدمات الرعاية الاجتماعية. اختر اسماء المقبولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الاخيرة 2023. اضغط على تحميل الكشوفات كاملة بصيغة PDF. بعد اكتمال التنزيل قم بفتح الملفات وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023

واليكم نكشف شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية 2023 للأشخاص الاكثر اجتياجا في جميع محافظات العراق: