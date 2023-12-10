“هنا” جميع كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة pdf عبر موقع وزارة الداخلية العراقية

قامت وزارة الداخلية العراقية، بالإعلان عن جميع اسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة لعام 2023، بعد أن تمت مراجعتها من قبل الأحوال المدنية الخاضعة للداخلية، إضافة إلى أن هذه هي من أهم الخدمات المقدمة لجميع المواطنين في إطار إنهاء كافة المعاملات الخاصة بهم، والعمل على تلبية الإحتياجات والمتطلبات الهامة التي تتم بين المواطنين، وفي هذا يمكن القيام بإستخراج جميع الكشوفات التي تشمل نقل النفوس كما سنكشفه لكم.

خطوات استخراج كشوفات نقل النفوس

هناك مجموعة من الخطوات الهامة للقيام بإستخراج كشوفات المشمولين في الوجبات الجديدة من نقل النفوس، وفقًا للأتي:-

أن يتم الدخول إلى بوابة حكومة المواطن الإلكترونية.

اختيار الوجبة التي ترغب فيها.

ومن ثم يتم ملء استمارة الحصول على كشوفات المشمولين.

بعد ذلك يتم العمل على مراجعة البيانات التي تم إدخالها.

ليتم في النهاية الضغط على أيقونة “استخراج الكشوفات”.

وستتمكن من الحصول عليها ومعرفة الأسماء بكل سهولة.

مستندات نقل النفوس في العراق 2023

من أجل القيام بتغير الإسم واللقب في الأوراق الرسمية أو بطاقة الهوية الخاصة بكل مواطن عراقي، يجب عليهم إحضار المستندات التي تتمثل في الأتي:-