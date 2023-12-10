نزلها الآن pdf.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023 عموم المحافظات عبر منصة مظلتي

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أعلنت عن توفر رابط إلكتروني يمكن من خلاله الاطلاع على “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2023″، حيث يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصةً في شراء السلع والمواد الغذائية الضرورية، وفي هذا المقال نستعرض لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكيفية التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للاستعلام عن أسماء المشمولين الدفعة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية، يمكن اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو منصة “مظلتي”. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية. إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الخانات المخصصة. النقر على خيار “الوجبة الأخيرة – الدفعة السابعة”. انتظار تحميل قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة PDF. فتح الملف والبحث عن اسم المستفيد مع التأكد من تاريخ الميلاد لتجنب تشابه الأسماء.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وضعت الوزارة شروطًا تشمل:

الجنسية العراقية.

العمر: من 18 عاماً الى60 عامًا للرجال، ومن 15عاماً الى 55 عامًا للنساء.

عدم وجود عقد إيجار باسم المتقدم.

تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة.

يجب أن يكون المتقدم من محدودي الدخل وبدون دخل ثابت.

عدم امتلاك أملاك ذات قيمة أو عقارات.

كيفية التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، يتبع المتقدمون الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة “مظلتي“. الضغط على استمارة التسجيل في الرعاية. الموافقة على الشروط والأحكام. إدخال البيانات المطلوبة بدقة. رفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. ثم الضغط على إرسال الطلب.

يُظهر برنامج الرعاية الاجتماعية التزام الحكومة العراقية بدعم المواطنين المحتاجين وتوفير حياة كريمة لهم من خلال تسهيل الوصول إلى الدعم المالي والخدمات الاجتماعية.