pdf كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية مظلتي الوجبة الاخيرة العراق والفئات المستفيدة

تسعى الحكومة العراقية إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وذلك من خلال تقديم الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ويشمل الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة العراقية للأسر الفقيرة، الإعانات النقدية والمساعدات العينية ووبلغ إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في العراق حتى نهاية عام 2023 حوالي 625 ألف أسرة وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الحكومة العراقية للحد من الفقر والبطالة وتعزيز التنمية المستدامة.

الفئات المستفيدة من الدعم الاجتماعي

وتشمل الفئات المشمولة بالدعم الاجتماعي في العراقما يلي:

الأسر الفقيرة.

الأسر التي لا يتوفر لديها معيل رسمي.

الأسر التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية.

ويأتي الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الحكومة العراقية للأسر الفقيرة في إطار جهودها لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لديسمبر 2023

أعلن وزير العمل العراقي عن اكتمال رفع قوائم المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدفعة الأخيرة في ديسمبر 2023، عبر الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة للجميع، وسنعرض لكم خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وهي:

قم اولا بزيارة موقع وزارة العمل العراقية عبر متصفح جوجل

زيارة الرابط الخاص بموقع مظلتي.

ثم قمن بالنقر على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة المطلوبة للاستعلام عنها.

النقر على تحميل الكشوفات.

البحث عن اسم المستفيد بعد اكتمال تحميل الكشوفات.”

من المنتظر قيام الحكومة العراقية بالاعلان عن موعد إعلان أسماء المستفيدين من الدفعة السابعة من الرعاية الاجتماعية خلال الايام القادمة ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المستفيدين 70 ألف أسرة.