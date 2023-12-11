ارتفاع صاروخي للأخضر | زيادة جديدة سعر الدولار في السوق السوداء قبل اجتماع الفيدرالي والبنك المركزي| شوف وصل لكام

بالرغم من أن سعر الدولار يتغير بشكل دائم في مصر، إلا أن السوق السوداء يبقى مصدراً شائعاً لأخبار تحديثاته، فسوق الصرافة الموازية يحظى بشعبية كبيرة بسبب تقلبات أسعاره، حيث يحرص كثيرون على مراقبته للحصول على أفضل سعر للدولار. تعرف في هذا المقال على أحدث تحديثات سعر الدولار في السوق السوداء في مصر …

سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم 11-12-2023

تراجعت أسعار الدولار الأمريكي، في السوق السوداء في مصر، خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 49.70 جنيه للشراء، و50.20 جنيه للبيع، ويأتي هذا التراجع، بعد استقرار أسعار الدولار خلال التعاملات السابقة.

شراء 48.80

مبيع 49.80

ويترقب القطاع الاقتصادي في مصر، قرار الفيدرالي الأمريكي، بشأن مصير سعر الفائدة، الذي سيتحدد خلال اجتماعه المقرر عقده يومي 12، 13 ديسمبر الجاري.

جدير بالذكر أن الدولار يستخدم في مصر، في التعاملات الخاصة بالبنوك والمؤسسات المالية الكبرى، فضلاً عن السوق السوداء التي تستخدمها بعض الأفراد، والتي تعتبر غير رسمية وتخضع للتغيرات اليومية في العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك الحكومية والخاصة الأثنين 11-12-2023

سعر الدولار في مصر اليوم الأثنين 11ديسمبر 2023 البنوك المصرية بيع شراء البنك المركزي المصري 30.93 جنيه 30.84 جنيه البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه 30.75 جنيه بنك مصر 30.85 جنيه 30.75 جنيه البنك التجاري الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك الإسكندرية 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك التعمير والإسكان 30.95 جنيه 30.85 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.95 جنيه 30.90 جنيه بنك الكويت الوطني 30.95 جنيه 30.85 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 30.95 جنيه 30.85 جنيه بنك البركة الإسلامي 30.95 جنيه 30.85 جنيه

العوامل التي تؤثر على سعر صرف الدولار في مصر

تعاني مصر من أزمة اقتصادية تسببت في نقص الدولارات والعملات الصعبة المتاحة في السوق، وتأثرت صناعتا السياحة والنفط والغاز، وهما أكبر مولدي العملات الأجنبية في مصر، بشكل سلبي جراء جائحة كوفيد-19 منذ عام 2020 حتى عام 2022.

بدأت الصناعتان في الانتعاش في عام 2022، ولكن في عام 2023 تكافح كلا القطاعين لاستعادة إيراداتهما السابقة لجائحة كوفيد-19، كما أن الحرب الأخيرة في أوكرانيا أثرت سلبًا على قطاع السياحة في مصر، حيث يشكل الروس والأوكرانيون نسبة كبيرة من السياح المتكررين في مصر.

كما أثرت الحرب أيضاً سلبًا على أسعار السلع الأساسية، مثل القمح، الذي يعتمد عليه مصر بشكل كبير لتغذية سكانها البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

في يناير 2023، قام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة الجنيه المصري للمرة الثالثة، مما أدى إلى فقدان حوالي 40% من قيمته، حيث بلغ سعر الدولار الرسمي 31 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الواحد، ويقترب من 40 جنيهًا مصريًا في الأسواق الموازية.