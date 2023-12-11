يا ترى ده صحيح.. حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز+ تكلفة رغيف الخبز

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز، قال الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر تأثرت بالأحداث العالمية مثل الصراع في روسيا وأوكرانيا والأحداث في غزة، مما أدى إلى زيادة في تكاليف الشحن العالمية.

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز، وفي مكالمة هاتفية مع برنامج “كلمة آخيرة” على قناة “أون”، أشار الوزير إلى أنه إذا تم بيع الخبز المدعوم بسعر السوق، سيصبح سعره جنيهًا بدلاً من 5 قروش، حيث يكلف الحكومة جنيهًا واحدًا لصنع رغيف العيش، لكنه يتم بيعه بسعر 5 قروش، وتدعمه الحكومة بـ 95 قرشًا.

الدعم النقدي

وفيما يتعلق بإمكانية تحويل الدعم السلعي إلى نقدي، أكد الوزير أن الحكومة تدرس المقترح لكنها تنتظر ثبات الأوضاع الاقتصادية، وأشار إلى أنه في حالة تنفيذ الإجراء، سيكون المواطنون قادرين على اختيار تنفيذه كجزء من جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والآثار العالمية.

تكلفة رغيف الخبز

وأضاف الوزير أن “الحكومة تتحمل تكلفة 95 سنتة للرغيف المدعوم”، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على توفيرها لحاملي البطاقات غير التموينية بسعر جنيه واحد، وسيتم توفير الخبز المدعوم محليا اعتبارا من أول يناير المقبل العام القادم.

إلغاء فارق نقاط الخبز

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء فارق نقاط الخبز المدعومة لحاملي البطاقة التموينية غير صحيح ولم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن، كما أكدت أنه لن يتم إلغاء فارق نقاط الخبز المدعومة لحاملي البطاقة التموينية. سيستمر سداد المدفوعات على شكل مواد غذائية واستهلاكية كالمعتاد ضمن نظام الخبز دون إلغاء.