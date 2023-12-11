شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر aadl.com.dz وخطوات التقديم

تم الإعلان عن فتح باب التقديم في مشروع سكنات عدل 3 للعام 2023-2024 من قبل وكالة عدل الجزائرية يهدف هذا المشروع إلى توفير سكن مناسب وملائم للمواطنين الجزائريين ذوي الدخل المتوسط. تم توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية في هذا المشروع. سنقدم لكم جميع التفاصيل في السطور التالية، فضلاً تابعونا وأكملوا القراءة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2023/2024

تم الإعلان عن فتح باب التقديم في مشروع سكنات عدل 3 للعام 2023-2024 من قبل وكالة عدل الجزائرية يهدف هذا المشروع إلى توفير سكن مناسب وملائم للمواطنين الجزائريين ذوي الدخل المتوسط. تم توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية في هذا المشروع وللتقديم في مشروع سكنات عدل 3، يجب توافر الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.

– أن يكون قد بلغ سن الرشد.

– أن يكون المتقدم متزوجًا، أرملاً، أو مطلقًا، ولا يجب أن يكون عازبًا.

– أن لا يتجاوز الراتب الشهري للمتقدم 118000 دينار جزائري.

– أن لا يمتلك المتقدم، والديه، أو زوجته أي سكن أو قطعة أرض صالحة للبناء.

خطوات التسجيل في رابط سكنات عدل 3 الجزائر 2023/2024

يمكن للراغبين في التسجيل في مشروع سكنات عدل 3 أن يقوموا بذلك عبر الإنترنت عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1. قم بالدخول إلى موقع وكالة عدل الجزائرية الإلكتروني.

2. اضغط على الأيقونة الالكترونية “التسجيل في سكنات عدل 3”.

3. قم بملء جميع البيانات الشخصية المطلوبة مثل تاريخ الميلاد، الاسم، الجنسية، اللقب، والولاية.

4. إذا كنت متزوجًا، قم بإدخال بيانات الزوجة أو الزوج.

5. قم بكتابة الراتب الشهري وإدخال بيانات الوظيفة.

6. أرسل جميع المستندات المطلوبة والأوراق مثل شهادة الميلاد، شهادة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، شهادة الإقامة، شهادة تثبت عدم امتلاك أي قطعة أرض، وشهادة الخدمة العسكرية للذكور.

7. في النهاية، انقر على أيقونة “إرسال”.