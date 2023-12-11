بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2023 خطوة بخطوة

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية، يبحث ملايين المصريين عن لجانهم الانتخابية لضمان مشاركتهم في الانتخابات، وقد قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بإطلاق موقع إلكتروني يسمح للمواطنين بالاستعلام عن لجانهم الانتخابية، وأعلنت الهيئة أن مليون مواطن استخدموا الموقع للاستعلام عن مقر لجانهم وحق التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي.

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي بدأت في 10 ديسمبر وتنتهي في 12 ديسمبر 2023 تتم عبر عدة طرق سهلة ومبسطة، إليك الخطوات لمعرفة مكان لجنتك الانتخابية باستخدام رقمك القومي:

قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

اضغط على أيقونة “استعلام عن اللجنة الانتخابية”.

أدخل رقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص.

اضغط على زر البحث.

ستظهر لك بيانات اللجنة الانتخابية التي يحق لك التصويت فيها.

طريقة أخرى للاستعلام عن اللجان الانتخابية بمصر

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك استخدام الرسائل النصية للاستعلام عن اللجنة الانتخابية، قم بإرسال رسالة قصيرة تحتوي على رقمك القومي إلى الرقم 141، وسترد الرسالة ببيانات اللجنة الانتخابية التي يحق لك التصويت فيها.

وأخيرًا، يمكنك استخدام تطبيق الهيئة الوطنية للانتخابات على هاتفك المحمول، قم بتنزيل التطبيق من متجر التطبيقات الرسمي، ثم افتح التطبيق واختر “اللجنة الانتخابية”، أدخل رقم القومي الخاص بك في الحقل المخصص واضغط على البحث، وستظهر بيانات اللجنة الانتخابية التي يحق لك التصويت فيها.

باستخدام أي من هذه الطرق، يمكنك معرفة مكان اللجنة الانتخابية التي يتوجب عليك التوجه إليها للتصويت.