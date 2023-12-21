“افرح هتاخد معاش شهري” الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة 2023

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة، يعد برنامج تكافل وكرامة في مصر أحد برامج الدعم الأساسية التي تم إطلاقها منذ سنوات قليلة ويهدف بشكل رئيسي إلى مساعدة المواطنين المصريين من الطبقات الاقتصادية الأضعف بشكل دوري مما جعل العديد يتساءلون عن الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة

يجب توفير جميع هذه الأوراق للتقديم على معاش تكافل وكرامة تتمثل فيما يلي:

توفير صورة من قسيمة الطلاق أو الزواج.

شهادة ميلاد لكافة أفراد الأسرة

توفير صورة من بطاقة التموين والتي تتضمن اسم مكتب التموين

رمز كشف الإعاقة

شهادة وفاة الزوج أو الزوجة

توفير صورة من إقرار الوصايا على الأيتام.

الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي

كيفية الاستفسار عن الأسماء الجديدة للتكافل والكرامة باستخدام رقم القومي وهل يحق لهم صرفها.

يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لبرنامج تكافل والكرامة من هنا.

يقوم المواطنون باختيار برنامج تكافل وكلمة ثم الضغط على استخدام رقم الدولة للتحقق من الاسم الجديد لبرنامج تكافل وكلمة.

يقوم المواطن بتسجيل رقم بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به والضغط على كلمة “بحث”.

سيتم عرض نتائج الاستعلام للمواطن وكذلك حالة البطاقة (سواء كانت صالحة أم لا).

في حال قبول المواطنين المتقدمين لبرنامج تكافل والكرامة سيتم معرفة ذلك من خلال الاستعلام.

أما إذا رفض المستفسر فسيتم توضيح سبب الرفض.

ختاماً لموضوعنا الأوراق المطلوبة للتقديم في برنامج تكافل وكرامة فقد وضحنا لكم محبي موقع البديل كافة التفاصيل المتعلقة بالاوراق وطريقة الاستعلام.