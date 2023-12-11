تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات وعرب سات لمتابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 وصلاح الدين الأيوبي

ضمن أشهر القنوات التي يتم البحث عن ترددها هي تردد قناة الفجر الجزائرية، حيث واحدة من القنوات الناقلة مسلسل قيامة عثمان ومسلسل صلاح الدين الأيوبي وغيرهم من المسلسلات الأخرى، والبحث قائم عن تردد القناة لأنها موجودة على القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات، فدعونا نوضح لكم تردد القناة وطريقة تثبيت التردد.

تردد قناة الفجر الجزائرية

سوف تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل الحلقة الجديدة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي ومسلسل المؤسس عثمان الحلقة 140 هذا الأسبوع، ولهذا البحث قائم عن ترددها اليوم وخلال هذا الأسبوع، وتأتي إحداثيات كل تردد للقناة على النحو التالي:

النايل سات

التردد للقناة هو 12034.

معدل الاستقطاب الأفقي.

معامل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

عرب سات

التردد للقناة هو 11034.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز هو 5000.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية

حتى تتمكن من متابعة جميع ما تعرضه قناة الفجر الجزائرية على شاشتها للمواطنين في الوطن العربي، لا بد من تثبيت تردد القناة الجديد، سواء على القمر الصناعي نايل سات، أو القمر الصناعي عرب سات، وخطوات التثبيت للتردد كما يلي:

اجعل وجهتك الأولى زر القائمة الموجود في جهاز التحكم، فقم بالنقر عليه.

يُفتح أمامك قائمة، قم بالنقر على التركيب التلقائي، والتي منها تختار خيار “إضافة قناة”.

حدد القمر الصناعي عرب سات أو نايل سات.

ابدأ في إضافة الإحداثيات الخاصة بالقناة على القمر الصناعي وانتظر تنزيل القناة.

انقر على بحث ثم تنزيل ثم حفظ، وستجد القناة أمامك.

المسلسلات التي تنقلها قناة الفجر الجزائرية

تقوم قناة الفجر الجزائرية بإذاعة محتواها للمواطنين في جميع دول العالم العربي، وتقوم بنقل عدد متنوع من المسلسلات على شاشتها، ومن ضمن ما تنقله على شاشتها في الوقت الحالي هم أكبر مسلسلين في الدراما التركية، حيث مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس ومسلسل صلاح الدين الأيوبي، حيث كلًا منهم يحكي أحداثًا تاريخية حدثت للدولة الإسلامية بعهد العثمانيين والأيوبيين.