مظلتي pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة spa.gov.iq/umbrella

تقدم حكومة العراق دعم الرعاية الاجتماعية للأسر فقيرة ومحدودة الدخل بالعراق، ويتم تقديم الدعم لهم شهريًا، وذلك من أجل تحسين مستواهم الاجتماعي، ومع استقبال أعداد كبيرة من المشمولين كل فترة، نجد الكثيرون يتساءلون عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة داخل العراق، ونوضح لكم كيف يمكن تنزيل الكشوفات للوجبة الأخيرة وموعد إعلان الوجبة السابعة، فتابعوا معنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

مفترض أن وزارة العمل العراقية ستقوم بالإعلان عن أسماء المشمولين بالوجبة السابعة الأخيرة مع بداية عام 2024، حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها خلال شهر ديسمبر الحالي، ولكن تأخر إعلان أسماء المشمولين، مع العلم أن الكشوفات الخاصة بالمواطنين المشمولين يتم تجهيزها بعد الفحص والدراسة جيدًا للمتقدمين، بل ويتم تطبيق زيارات ميدانية للتأكد من صحة البيانات المُدخلة، ثم بعدها يتم تجهيز ملفات pdf، وبها كل من شمله الرعاية بعد إتمام المراجعة كاملة، وفي انتظار إعلان المشمولين بالوجبة الأخيرة.

الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الأخيرة

بمجرد التصريح بالكشوفات الجديدة للمشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق، سيتمكن أي متقدم من الاستعلام عن الشمول، وهل ينزل له دعم الرعاية أم لا، حيث خطوات الاستعلام على النحو التالي:

توجه في البداية لموقع منصة مظلتي المتاح للجميع على شبكة الإنترنت.

المتاح للجميع على شبكة الإنترنت. اختر الرعاية الاجتماعية والتي منها ستختار الوجبة وهي السابعة أو الأخيرة.

اختر ملف محافظتك وحمل كشوفات المشمولين في محافظتك.

افتح الملف pdf، وسوف يتبين لك بعدها شمولك من عدمه، وذلك من خلال الاسم أو رقم هويتك.

كشوفات المشمولين الوجبة السابعة العراق pdf

لوقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، حيث كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها قبل انتهاء عام 2023، ولكن تم تأجيل إعلان المشمولين بالرعاية الوجبة السابعة إلى بداية عام 2024، لذا من المفترض الإعلان عنها الفترة القادمة، حيث الأيام الأولى بإذن الله من شهر يناير من عام 2024.