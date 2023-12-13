شوف مين فيهم.. فئات تستحق اجازة الانتخابات+ كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

فئات تستحق اجازة الانتخابات، يتساءل الكثير عن الفئات التي تستحق إجازة بمناسبة انتخابات حيث تعتبر الانتخابات الرئاسية الحديث الذي يشغل الشعب المصري الفترة الحالية، ومن المقرر أن تمتد الانتخابات الرئاسية لمدة ثلاثة أيام وذلك بداية من اليوم الأحد 10 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، ليتم بعدها بفترة الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية، وقد حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط الدراسة أثناء فترة الانتخابات الرئاسية.

فئات تستحق اجازة الانتخابات

فئات تستحق اجازة الانتخابات، يتساءل المواطن المصري عن فئات تستحق اجازة الانتخابات، حيث يبحث الكثير عن العطلات والأجازات الرسمية لأخذ قسط من الراحة بعيدا عن ضغوطات العمل، ولكن من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم عن منح إجازة رسمية للطلاب وذلك بسبب اعتبار المدارس مقرا رسميا للتصويت للانتخابات المدرسية، أما بالنسبة للمعلمين والإداريين وأعضاء هيئة التدريس لن يحصلوا على إجازة في فترة الانتخابات الرئاسية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم عن عودة الطلاب بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر انتهاؤها يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر، وذلك لضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي ستبدأ في شهر يناير المقبل، ولن يتم احتساب الغياب خلال أيام الانتخابات الرئاسية.

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

يمكن للمواطن الاستعلام عن اللجنة الانتخابية التي سيدلي بها بصوته عن طريق الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة الوطنية، وذلك من خلال الاستعانة بالرقم القومي للمواطن ويتم ذلك من خلال عدة خطوات: