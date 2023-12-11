“يا التصويت يا الدفع” كم تبلغ غرامة عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2023 وكيفية الاستعلام عن مكان اللجنة

اكثر ما يتم الحديث عنه خلال تلك الأيام من خلال منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومحركات البحث التي شهدت الكثير من تساؤل التساؤلات عن معرفه اللجنة في الانتخابات الرئاسية والتي تبدأ بعد ساعات قليلة من الآن ونوضح لكم خلال ذلك المقال كيفية معرفة لجنتك الانتخابية والإدلاء بصوتك في اهم حدث يمر على الدولة وهو اختيار رئيس الجمهورية كما قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن غرامه يدفعها المتخلف عن المشاركة في هذا الحدث بصفته واجب وطني على كل مواطن.

الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 2023

وفيما يخص مواعيد الانتخابات الرئاسية فقد تم الإعلان عن أنها ستكون لمدة ثلاثة أيام من اجل تمكين جميع المواطنين في المشاركة وعدم التزاحم بين جميع المنتخبين بمختلف اللجان في جميع أنحاء الجمهورية حيث بدأت يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2023 أول أيام الانتخابات وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر وتكون الجميع اللجان مفتوحة أمام المواطنين خلال الثلاثة أيام المحددة للتصويت منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء.

معرفة مكان اللجنة عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

ويجب على جميع المواطنين التوجه إلى اللجنة الخاصة بي حيث لا يمكن التصويت إلا في اللجنة المخصصة للمواطن والتي يمكن معرفتها بكل سهوله من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

كتابة الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما.

الضغط على استعلام.

سوف تظهر أمامك اللجنة الخاصة بك.

كما يمكن لمن لا يتوفر لديهم خدمة الإنترنت الاستعلام من خلال إرسال رسالة نصية عبر الهاتف تحمل الرقم القومي إلى رقم 5151 وتكون تلك الرسالة مجانية أو الاتصال على رقم 141 وسوف يتم الرد بمكان اللجنة الانتخابية.

غرامة عدم المشاركة في الانتخابات

كما تم الإعلان عن توقيع غرامة مالية على المتخلفين عن الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية بالمدة المحددة حيث نص قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، توقيع غرامة لا تتجاوز مبلغ 500 جنيه، على المواطن المقيد ضمن كشوف الناخبين ولم يقم بالإدلاء بصوته بدون وجود عذر لذلك، وقد يتم تطبيق تلك الغرامة عند تجديد البطاقة أو دفع رسوم لدى الهيئات الحكومية المختلفة أو بطريقة أخرى تقرها الحكومة.