خبر في الجون أفرحوا يا مصريين: تحرك عاجل من وزارة التموين لإنهاء أزمة السكر شوف حصل أيه!!

خلال الوقت الحالي، تسعى الحكومة لحل أزمة ارتفاع أسعار السكر التي وصلت إلى 50 جنيهًا في بعض المحلات، وهذا يرتفع عن سعره الأصلي، وعلى الرغم من تحقيق الدولة اكتفاء ذاتي في إنتاج السكر بنسبة تتجاوز 90٪، وفقًا لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلي

وقد أكدت وزارة التموين على حل أزمة السكر وتوفيره من خلال المجمعات الإستهلاكية وبسعر 27 جنيه.

التموين 2 كيلو سكر لكل مواطن

وزارة التموين تقوم بالعمل على مراقبة أسواق السكر من خلال تحديد سعر الكيلو داخل المجمعات الاستهلاكية بمبلغ 27 جنيهًا، وتنظيم عملية بيعه للمواطنين بحيث يسمح لهم بشراء كمية 2 كيلو فقط لكل مواطن، وذلك لتأمين عدم إعادة بيعه في السوق السوداء وضمان وصول السكر إلى المستهلكين بدلًا من التجار.

شروط التموين لشركات إنتاج السكر

كما طلبت وزارة التموين والتجارة الداخلية من جميع شركات التعبئة التي يشاركون في جلسات تداول السكر في البورصة المصرية للسلع أن يوضحوا بالكتابة سعر السكر على العبوة بقيمة 27 جنيهًا وأن يطرحوه في الأسواق بهذا السعر لكي يتمكنوا من الدخول في مزاد أو جلسة تداول السكر في البورصة، وهذه الجلسات تعقد بشكل منتظم يوم الخميس من كل أسبوع.

وعلى الجانب الآخر، يتم الحفاظ على سعر السكر على البطاقات التموينية من قبل وزارة التموين، والذي يبلغ 12.60 جنيه، ويتم تخصيص كمية وزنية مناسبة للفرد من السكر التمويني الذي يتم صرفه على البطاقة التموينية، وتصل حدودها إلى 6 كيلو للبطاقة الواحدة.

أماكن بيع السكر بـ 27 جنيهًا للكيلو

كشف تقرير وزارة التموين عن وصول كميات السكر التي تم تعاقدها من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية، ويقدر حجمها بحوالي 100 ألف طن في الأيام القادمة.

وقد قامت وزارة التموين بطرح هذه الكميات من السكر المستورد بسعر 27 جنيهًا للكيلو ، من خلال المنافذ الاستهلاكية للمجمعات ، كجزء من مبادرة لتخفيض أسعار السلع الغذائية للمواطنين.