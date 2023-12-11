الزغاريط تملي شوارع مصر| فرصة ذهبية للأرامل والمطلقات| شقة تمليك كاملة التشطيب بـ 25 ألف جنيه مقدم

تعتزم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقديم شقق سكنية للأفراد ذوي الدخل المحدود ضمن مبادرة سكن كل المصريين 2023 قبل نهاية هذا العام. أما الفئات المستحقة للحصول على هذه الشقق فهي الأرامل والمطلقات ولكن لابد من توافر شروط معينة. فيما يلي سنقدم لكم التفاصيل الكاملة بشأن شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 5

بداية من الربع الأخير من عام 2023، سيتم البدء في توفير وحدات سكنية جديدة لجميع المصريين.

سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من وضع الخطط النهائية.

من المفترض أن يتم تسليم الشقق خلال فترة تتراوح بين 18 إلى 36 شهرًا وفقًا لجدول التنفيذ.

أسعار شقق سكن لكل المصريين 5 وأنظمة سداد

يتم تحديد الأسعار بناءً على الموقع الجغرافي للمدينة والتي تتضمن الوحدات المتاحة فيها.

من المتوقع أن يتراوح سعر الوحدة بين 350,000 جنيه و430,000 جنيه، ويجب دفع مبلغ مقدم قدره 25,000 جنيه.

تقديم الفرصة للمتقدمين لشراء الوحدات بفترات سداد تصل إلى 20 عاماً وفقاً لعمر المتقدم.

يتم دراسة إمكانية توفير مجموعة من الشقق السكنية التي تتلاءم مع متطلبات العملاء بمساحات تتراوح بين 75 و 90 متر مربع.

يتم تسليم الوحدات في غضون 18 شهراً من تاريخ التخصيص.

سيتم تخصيص بعض الوحدات في فترة زمنية أقل من المدة المحددة لأنها وحدات تم تنفيذها.

أماكن شقق سكن لكل المصريين 5

1- أكتوبر الجديدة.

2- 15 مايو.

3- بدر.

4- العبور الجديدة.

5- برج العرب.

6- حدائق العاصمة.

7- سوهاج الجديدة.

8- أسيوط الجديدة.

9-كما من المتوقع أن يكون النصيب الأكبر فى الطرح لمدن القاهرة الكبرى.

شروط شقق سكن لكل المصريين 5

ألا يقل سن المتقدم على 21 عامًا.

ألا يزيد سن المتقدم على 51 عامًا.

لأصحاب المعاشات يجب أن تتجاوز أعمارهم 75 عامًا بحد أقصى

تتطلب الموافقة على الطلب تقديم مستند يثبت حصول المقدم على راتب شهري لا يقل عن 2700 جنيه ولا يتجاوز 7000 جنيه، سواء كانت الحالة الاجتماعية للمقدم عازباً أو متزوجاً.

6- يجب تقديم وثيقة إثبات الإقامة التي تتناسب مع الوحدات المتاحة في المدينة الجديدة الأقرب، سواء كانت مقر الإقامة أو مقر العمل.

الهدف هو التحقق من عدم وجود أي متقدم قائمة “أي سكور”.