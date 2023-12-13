الحق قدم فيها.. تقديم مسابقة 30 ألف معلم+ شروط المسابقة

تقديم مسابقة 30 ألف معلم، يهتم العديد بتقديم مسابقة 30 ألف معلم، ويزداد البحث عن تفاصيلها وكيفية التقديم في المسابقة وما هو آخر موعد للالتحاق بالمسابقة وخاصة بعد اقتراب موعد الإعلان عنها، ويتم عقد هذه المسابقة للعام الثالث ومن المقرر الإعلان عنها في يناير المقبل 2024، وتنطلق هذه المسابقة وفقا لإعلان مجلس الوزراء بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة التربية والتعليم.

تقديم مسابقة 30 ألف معلم

تقديم مسابقة 30 ألف معلم, ترتفع معدلات البحث حول تقديم مسابقة 30 ألف معلم، وينتظر الكثير من المعلمين والمعلمات تفاصيل المسابقة بفارغ الصبر، وتأتي هذه المسابقة بهدف سد العجز الموجود في المدارس في بعض التخصصات بالإضافة إلى تلبية جميع الاحتياجات التي تخص العملية التعليمية في مصر وأيضا توفير فرص عمل للخريجين، حيث تستهدف المسابقة تعيين 11.114 معلم مساعد فصل بالإضافة إلى 18.886 معلم مساعد مادة.

سيبدأ التقديم في المسابقة من خلال بوابة الوظائف الحكومية فور الإعلان عنها في يناير المقبل بعد معرفة كافة الضوابط والقوانين وشروط الاشتراك في المسابقة والتي تتضمن التقدير العلمي والتخصصات المطلوبة والحد الأقصى للسن والتقدير العلمي.

شروط المسابقة

هناك عددا من الشروط التي يجب أخذها في عين الاعتبار قبل التقديم في المسابقة ومعرفة تفاصيلها جيدا للتقديم بشكل صحيح وهي كالتالي: