بأول أيام الانتخابات الرئاسية.. مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين خلال أيام انتخابات رئيس الجمهورية 2023

قام مجلس الوزراء بالإعلان عن بشرى سارة للمواطنين بعد بدء الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد أن قامت الحكومة المصرية في خطة تخفيف الأحمال على مدار الفترة الماضية من خلال انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين بالتوزيع على جميع المناطق بالتساوي وذلك لتوفير الطاقة وهو محقق نجاح كبير في توفير الكثير من النفقات التي كانت تتكفل بها الدولة نظير إنتاج كمية كبيرة من الكهرباء ونظرا للاستهلاك الكبير في جميع أنحاء الجمهورية وتسائل الكثير من المواطنين عن موعد انتهاء خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء والعودة إلى الوضع الطبيعي.

مجلس الوزراء يقرر عدم قطع الكهرباء أثناء الانتخابات

وقام مجلس الوزراء بإصدار توجيهات عاجلة إلى وزارة الكهرباء تفيد بتوقف العمل بخطة تخفيف الأحمال وعدم قطع الطاقة الكهربائية في أيام الانتخابات الرئاسية وقد بدأت الوزارة في تنفيذ تلك التوجيهات بالتعاون مع وزارة البترول والتي سوف تقوم بتوفير الكميات المطلوبة لتوليد الطاقة خلال تلك الأيام.

وسوف يتم العودة للعمل بخطة تخفيف الأحمال بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد لانتهاء من الخطة بشكل كامل والعودة لتوفير الكهرباء 24 ساعه كما كان في السابق.

وقد بدأت الانتخابات الرئاسية يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 2024 وتستمر ثلاثة أيام ليكون يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر هو أخر أيام الانتخابات في جميع محافظات الجمهورية ويكون التصويت في الانتخابات على مدار الأيام التي تم الإعلان عنها لمده 12 ساعة حيث يفتح باب التصويت من الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء ذلك في جميع اللجان الانتخابية بمختلف المحافظات.