وزارة التجارة توضح طريقة استخراج البطاقة التموينية في العراق+ تجديد البطاقة التموينية في العراق

استخراج البطاقة التموينية في العراق، العديد من المواطنين العراقيين يقومون بالتساؤل عن البطاقات التموينية الخاصة بهم، فلا يمكن إنكار مميزات البطاقة التموينية التي قامت وزارة التجارة الخاصة بالعراق بالإعلان عنها، فلهذا سنقوم بعرض جميع التفاصيل الخاصة بالبطاقات التموينية وكيف يمكن التقديم عليها.

استخراج البطاقة التموينية في العراق

استخراج البطاقة التموينية في العراق، البطاقة التموينية من أهم الأمور التي يجب أن تكون لدى جميع المواطنين العراقيين، حيث أنها العديد من المميزات الخاصة بالتموين الشهري للأسر، فيمكن للمواطن أن يقوم باستخراج بالبطاقة من خلال الخطوات التالية:

يتم الذهاب إلى المركز التمويني الذي يكون بالمنطقة التي يعيش بها المواطن.

يقوم المواطن بأخذ الاستمارة الخاصة باستخراج البطاقة التموينية في العراق.

يتم ملئ جميع البيانات التي يتم طلبها في الاستمارة.

إرفاق مستندات خاصة بالمواطن من البطاقة الوطنية الخاصة به وأيضًا الهوية التي تخص الأحوال المدنية.

يقوم المواطن بالتوقيع والاتفاق على جميع الشروط ومن ثم تقديم الاستمارة والمستندات سويًا إلى المركز.

يتم استلام البطاقة، ولكن مع بدء العام الجديد 2024.

تجديد البطاقة التموينية في العراق

هناك بعض الأسر التي بالفعل تمتلك بطاقات تموينية، ولكن تلك البطاقات يلزم لها تجديد، فلكي يتم تجديد البطاقات التموينية في العراق يجب اتباع الخطوات التالية: