حقيقية إطلاق قرار المحكمة للعلاوات الخمسة+ جدول صرف العلاوات الخمس

قرار المحكمة للعلاوات الخمسة حيث تم انعقاد محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، وقد تم إحالة الدعوى المقامة من رئيس اتحاد عام نقابات أصحاب المعاشات، والتي تطالب فيها الحكومة بتوفير موارد مالية لكي يتم صرف الحقوق المالية لذلك، وقد تم تحويل هذه القضية إلى الخبراء في وزارة العدل بجنوب القاهرة لإعداد التقرير عن الطلبات التي تم تقديمها في الدعوى.

قرار المحكمة للعلاوات الخمسة

قرار المحكمة للعلاوات الخمسة، أقرت المحكمة الإدارية في مجلس الدولة، بإلزام الوزارة بصرف جميع المستحقات المالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الصادر والذي يخص العلاوات الخمس للمستحقين من أصحاب المعاشات، وقضت المحكمة أيضًا بندب خبراء لاحتساب قيمة المبالغ المستحقة بنسبة 80% من العلاوات التي لم يتم ضمها إلى الأجر المتغير في المعاش منذ يوليو عام 1987، وحتى العلاوة الأخيرة المستحقة التسوية، ولم يتم ضمها للأجر الأساسي عند التقاعد للمعاش، وقد صدر الحكم في 21-2-2019.

جدول صرف العلاوات الخمس

كما تم وضع الجدول الخاص بصرف العلاوات الخمس، وهي كالتالي:

تم صرف أول دفعة من العلاوات الخمس في سبتمبر 2023.

من المتوقع أن يتم صرف الدفعة الثانية منها في ديسمبر 2023.

أما الدفعة الثالثة، فسوف يتم الصرف لها في مارس 2024.

كما تم تحديد موعد صرف الدفعة الرابعة في ديسمبر 2024.

الاستعلام عن صرف العلاوات الخمسة

يمكن لأصحاب المعاشات المستحقين صرف العلاوات الخمسة، الاستعلام عن قيمتها، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: