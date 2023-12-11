وزارة التربية والتعليم تكشف عن موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات واجازة نصف العام

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات بمختلف محافظات الجمهورية بعد أن مر الترم الأول على جميع المراحل التعليمية ولم يتبقى الكثير على نهايته وانطلاق الامتحانات النهائية في جميع المدارس وحصول الطلاب على أجازة نصف العام قبل أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني.

موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في المدارس والجامعات

وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري وذلك يعلم جميع الطلاب وأولياء الأمور مواعيد الدراسة والإجازات ومواعيد الامتحانات سواء الشهرية أو النهائية حتى يستطيعوا الاستعداد بشكل جيد ودراسة كافة المواد المقررة عليهم خلال هذا الفصل الدراسي الذي قارب على الانتهاء حيث بدأ العد التنازلي.

حيث كشفت وزارة التربية والتعليم على أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية سوف تبدأ في يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وذلك على مستوى جميع المحافظات بالمدارس المختلفة ذلك يقول لا يتبقى سوى خمس أسابيع فقط على الامتحانات وانتهاء الفصل الدراسي الأول بشكل رسمي.

أما فيما يخص التعليم الفني فقد تم الإعلان عن أن امتحانات نهاية الترم الأول سوف تبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير في جميع مدارس في التعليم الفني بالمحافظات المختلفة.

بذلك تكون أجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 24 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 وبعد ذلك يعود جميع الطلاب إلى بدء الفصل الدراسي الثاني والذي سوف يبدأ يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم 8 يونيو 2024.