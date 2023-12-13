لشهر ديسمبر 2023.. اعتراض حساب المواطن+ رقم اعتراض حساب المواطن

اعتراض حساب المواطن، يتساءل عنه الكثير من المستفيدين الذين تم استبعادهم من استحقاق حساب المواطن، حيث يهدف برنامج حساب المواطن إلي تقديم الدعم المالي للمستحقين في المملكة العربية السعودية وتخفيف العبء المالي عنهم، لذلك لا داعي للقلق يمكنك تقديم اعتراض إلكتروني في غضون ثلاثة أشهر من ظهور نتائج الأهلية، في هذا المقال سنستعرض إليكم خطوات تقديم اعتراض على حساب المواطن الدفعة الجديدة المقرر صرفها في العاشر من ديسمبر 2023.

اعتراض حساب المواطن

اعتراض حساب المواطن، يمكنكم تقديم طلب اعتراض حساب المواطن بسهولة تامة من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة البوابة الإلكترونية لحساب المواطن.

انقر فوق “دراسة الأهلية” في الصفحة الرئيسية.

اختر “أسباب عدم الأهلية”.

انقر على الأيقونة “تقديم طلب اعتراض”.

قم برفع المستندات المطلوبة.

أخيرًا، انقر على “رفع المستندات” لإرسال الطلب”.

رقم اعتراض حساب المواطن

يعتبر رقم خدمة عملاء حساب المواطن هو الأكثر طلبًا خلال ساعات صرف الدعم المالي، حيث يقوم العديد من المستفيدين بالاتصال للاستفسار عن قيمة الدعم أو التأكد من أهليتهم أو تقديم الشكاوى المحددة، لذلك قامت الحكومة السعودية بتوفير عدة وسائل للتواصل مع فريق دعم حساب المواطن، منها استخدام الرقم الموحد للمركز (19912)، يمكنكم الاتصال بالرقم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساءً.

موعد تقديم اعتراض حساب المواطن

يمكنك تقديم اعتراض على حساب المواطن بعد 5 أيام من تاريخ صرف الدفعة، وبالتالي ستكون لديك فترة تصل إلى 3 أشهر متتالية (90 يومًا) لتقديم اعتراضك، وإذا تجاوزت هذه المدة ستحتاج إلى تحديث بياناتك، لا تقلق يمكنك القيام بذلك من خلال عدة خطوات بسيطة، وهي من خلال الدخول إلى موقع حساب المواطن، ومن ثم النقر على أيقونة “دراسة الأهلية”، ومن هناك ستتمكن من تقديم طلب إعادة التقديم.