هيطير خلاص .. سعر الذهب اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023

مواطنين كثيرة يظلوا يتساءلون عن سعر الذهب اليوم فتجدر الإشارة بأنه من الممكن لك أن تستعلم عن سعره لكي تتعرف على الأسعار من حولك حيث ان سعر الذهب يتغير باستمرار بمرور الوقت وكذلك كل يوم وعلى مدار الساعة فسعره كسعر مواد البناء دائما في تذبذب وفيما يلي في هذا المقال سوف نرفق لكم سعره اليوم الاثنين الموافق من 11 ديسمبر 2023م.

سعر الذهب اليوم

تساءل عن سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق من 11 ديسمبر 2023م، حيث إنه قد شهد ارتفاع اليوم، وقد سجل ما يلي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين الموافق من 11 ديسمبر 2023 لما يقرب من حوالي 3183 جينه مصري.

كذلك بلغ ثمن جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين الموافق من 11 ديسمبر 2023 لما يقرب من حوالي 2785 جنيه مصري.

هذا بجانب انه قد وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين الموافق من 11 ديسمبر 2023 لما يقرب من حوالي 2387 جنيه مصري.

كما ان سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الاثنين الموافق من 11 ديسمبر 2023 استقر، حتى بلغ لما يقرب من حوالي 1857 جنيه مصري.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق من 11 ديسمبر 2023م، وذلك بمختلف العيارات، ومن الجدير بالذكر أنه قد بلغ سعر الذهب عالميًا لما يقرب من حوالي 1999 دولارا للأونصة، والتي تكون حوالي 31.1 جرام عيار 24، بأول ساعات، من بدء التعاملات اليومية اليوم الاثنين، وذلك بتراجع 6.06 دولار بمعدل 0.30%، وهذا عند المقارنة بمستواه في آخر تعاملات الجمعة التي مضت، تبعًا للبيانات الخاصة بوكالة بلومبرج.