سلي طفلك ونزلها.. تردد قناة توم وجيري+ اسم قناة توم وجيري على الرسيفر

تردد قناة توم وجيري، يبحث عنه الأهل دائمًا لملء وقت فراغ أطفالهم، حيث تعتبرقناة توم وجيري هي واحدة من أشهر القنوات التي تقدم برامج الكرتون الترفيهية للأطفال، وتمتاز بتقديم محتوى ممتع وعالي الجودة، وهي متاحة مجانًا وسهلة الاستقبال، في هذا المقال سنوفر إليكم أحدث تردد لقناة توم وجيري المبثوثة على النايل سات في عام 2024، بالإضافة إلى كيفية استقبال القناة على التلفزيون.

تردد قناة توم وجيري

تردد قناة توم وجيري، قناة توم وجيري هي واحدة من أفضل قنوات الأطفال في العالم العربي، وتتميز بمحتوى كرتوني مسلي للأطفال، لذلك يمكن للجميع تنزيل تردد قناة توم وجيري على النايل سات للاستمتاع بأفلام ومسلسلات كرتونية جديدة وممتعة بجودة عالية عبر التردد التالي:

التردد: 11345

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

من المتوقع تغيير تردد قناة توم وجيري في عام 2024، وسيكون التردد الجديد كالتالي:

التردد: 12149

معدل الترميز: 27500

استقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 6/5.

اسم قناة توم وجيري على الرسيفر

يمكنك استقبال قناة توم وجيري على النايل سات بدون تشويش لجعل الأطفال يتمتعون بمشاهدة الأفلام والمسلسلات والأناشيد الممتعة التي تقدمها القناة، باتباع الخطوات التالية: